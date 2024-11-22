Starbucks kendini aklamaya çalışıyor! Katil İsrail'e destekleri sonrası hisseleri dibi görmüştü: Her yere afiş astılar

22 Kasım 2024 14:39 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:26

Bebek katili eli kanlı İsrail'e katliamların başladığı günden beri alenen destek veren ABD'li kahve zinciri Starbucks, dünya genelinde boykotlardan nasibini almıştı. Onlarca şubesini kapatıp, binlerce çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan şirketin hisseleri de yere çakılmıştı. Şirket, yaşanan ekonomik zorluklardan sıyrılmak ve 'kendini aklamak' için Türkiye'deki şubelerine afişler asmaya başladı. Gazze'deki 'şiddet'i kınadıklarını dile getiren Starbucks'ın açıklamalarına sosyal medyada 'ikiyüzlülük' niteliğinde yorumlar yağdı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze​'ye yönelik katliamlarına rağmen katil İsrail'e alenen destek veren Starbucks​ kendini aklama çabası içinde. Geçen yıldan beri katil devlete destek nedeniyle protesto ve boykot​ kampanyalarıyla karşı karşıya alan şirketlerin başında gelen Starbucks kendini kurtarmak için ikiyüzlü yollara başvurmaya başladı.

HER YOLU DENEDİLER

köşeye sıkışan Starbucks müşteri çekmek için birçok yola başvurdu. Önce bir indirim kampanyası başlattı bu da etkili olmayınca Londra'daki bir AVM’de bulunan şubesinin vitrin süslemesinde başörtülü kadın figürleri kullandı. Starbucks internet sitesinde yayınladığı bir dizi açıklamada, İsrail'le ilgili iddiaları reddetti.

İnternet sitesinden yayınladığı bir açıklamayı dükkanlarının önüne astı. Söz konusu açıklamalarda İsrail'e desteğini bir kez daha reddetti. Ancak bu ikiyüzlü tavır sosyal medyada infiale neden oldu.

'AYLARCA SESSİZ KALDINIZ'

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşarak, şirkete ateş püskürdü:

"Starbucks’ın boykot edilişi boyut kazanınca kendini temize çıkarmak için dükkanlarının önüne astığı ve internette yayımladığı ikiyüzlü açıklamaları tek tek değerlendirelim.

Birinci kutuda “Gazze’deki şiddet ve çatışmaları her zaman kınıyoruz” demişler. O iş öyle değil. Aylarca sessiz kaldınız. Ne zaman ki boykot sizi etkilemeye başladı, o zaman yarım ağızla kınadınız. Siz ilkeli değil, çıkarcı bir grupsunuz. Kazancınıza halel gelir gelmez kuzu postu giyip masumu oynamaya başladınız.

HİSSEDARLAR SİYONİZM DESTEKÇİSİ

İkinci kutuda Türkiye ve orta doğuda Kuveytli gruba ait olduğunuzu yazmışsınız. İstediğiniz gruba ait olun. Boykotu biz, milliyetten bağımsız yapıyoruz. Distribütörü Katarlı olan, hatta Türk olan, İsrail’i şu ya da bu şekilde destekleyen şirketler de var. Onları da boykot ediyoruz.

Üçüncü kutuda İsrail’e finansal yardım yapmadığınızı söylemişsiniz. Yardımınız direkt ya da finansal olmasa da indirekt ya da ideolojik olarak her zaman var. Şirketinizin önemli hissedarlarının Siyonizm destekçisi bazı silah ve teknoloji şirketlerine de (Elbit Systems, Lockheed Martin) ortak olduğunu herkes biliyor. Ayrıca personelinizin Filistin’e bireysel ya da kitlesel olarak destek açıklamasını da engelliyorsunuz. Hatta geçtiğimiz aylarda bir grup personelinize dava bile açtınız bununla ilgili.

'TÜRK MİLLETİ ENİNDE SONUNDA BU GAFLETTEN UYANIR'

Dördüncü kutuda da insanlıktan falan bahsetmişsiniz. Tıpkı birincide olduğu gibi aylar sonra aklınıza gelen insanlıktan. Siz kazancınızın örselenmesi söz konusu olduğunda kılıktan kılığa girersiniz.

Maalesef bugün itibarıyla Türkiye’de anlayamadığımız bir ilgi var Starbucks’a. İnadına giden de var, umursamadığı için giden de. Bu anlamsız ve umarsız ilgi oldukça boykot mücadelesi hep yarım kalacak.

Umarım Türk milleti eninde sonunda bu gafletten uyanır ve Starbucks denen siyonizm destekçisi yalancı kuruluşa hakettiği muameleyi gösterir."

ORTA DOĞU'YU ADETA TERK ETTİ

Şirket, boykot sonrası Ortadoğu'daki pek çok pazarda daralmaya gitmek zorunda kaldı. Örneğin Fas'ta iflas etti. 18 şubesinin bulunduğu Fas'ı 15 Aralık tarihinde terk etti.

Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azaldı. Küresel satışlarında üst üste üçüncü çeyrekte düşüş bildiren kahve zincirinin geliri ve karı, piyasa beklentilerini karşılayamadı. Starbucks'ın geliri temmuz-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 3 azalışla yaklaşık 9,1 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 25 azalışla 80 sente indi.

BİNLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Şirketin ana pazarındaki toplam personel sayısı 29 Eylül itibariyle bir önceki yıl 228.000 iken 211.000'e düştü. Bu toplamın 201.000'i şirketin kahve dükkanlarında çalışıyor ve 2023'te 219 bin olan sayı yüzde 8 düştü.