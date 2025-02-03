Kahverengi yumurta raflardan siliniyor! Tarih verildi, artık satılmayacak

03 Şubat 2025 02:15 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 02:24

Kahverengi yumurtalar, üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle süpermarket raflarından tamamen kalkmaya hazırlanıyor. Daha sağlıklı ve doğal olduğu yönündeki yaygın inanca rağmen, üreticiler ekonomik sebeplerle beyaz yumurtaya yöneliyor. Almanya önümüzdeki yıllarda kahverengi yumurtaların tarihe karışmasını bekliyor.

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Almanya’da süpermarket raflarında kahverengi yumurtalar giderek azalıyor. Üreticiler, ekonomik ve verimli olması nedeniyle beyaz yumurta üretimine yönelirken, kahverengi yumurtaların beş yıl içinde marketlerden tamamen kalkabileceği belirtildi.

BEYAZ YUMURTA ÜRETEN TAVUKLAR DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, kahverengi yumurtaların süpermarketlerde satışının sona ermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Schönecke, beyaz yumurta üreten tavukların ömrünün daha uzun olması ve üretimin daha ekonomik hale gelmesi nedeniyle, üreticilerin beyaz yumurtaya yöneldiğini ifade etti.

TÜKETİCİLER DAHA SAĞLIKLI SANIYOR

Schönecke, kahverengi yumurtaların geleneksel yöntemlerle üretilmesinin maliyeti artırdığını vurgularken, tüketiciler arasında bu yumurtaların daha sağlıklı ve doğal olduğu yönündeki yaygın algının ticari sürdürülebilirliği zorlaştırdığını ifade etti.

Üreticilerin artan maliyetler nedeniyle beyaz yumurtaya yönelmesiyle birlikte, kahverengi yumurtaların süpermarket raflarından tamamen kalkması bekleniyor.

ŞU AN YUMURTALARIN YÜZDE 30'U KAHVERENGİ

Şu anda süpermarketlerde satılan yumurtaların yüzde 30’unun kahverengi olduğunu belirten Schönecke, 2030 yılına kadar bu yumurtaların market raflarından tamamen kalkacağını öngörüyor. Ancak bazı bölgesel üreticilerin kahverengi yumurta satışına devam edebileceği de belirtiliyor.