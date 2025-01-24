Restoranlar ve marketler tek tek denetlendi: 1 Ocak'tan itibaren kullanılması ve satışı yasak!

24 Ocak 2025 19:18 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 19:20

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre limon soslarının kullanımı 2025 yılı itibarıyla yasaklandı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri market ve restoranlarda tek tek denetim yapıldı. Artık tüketiciler bu ayrıntıya dikkat etmeleri gerekiyor.

Resmi Gazete’de 31 Ocak 2024 tarihli yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne yapılan değişiklikle,limon suyu​ izlenimi veren ürünlere önemli bir yasak getirildi. Düzenlemeye göre, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle satılan yapay ürünlerin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yurt içinde piyasaya sunulması yasaklandı. Bu kapsamda denetimler başladı.

LİMON AROMALI SOS VE YAPAY LİMON SUYU YASAKLANDI

Türkiye’nin limon üretiminde lider ili olan Mersin’de, yapay limon suyu ve limon aromalı sos gibi ürünlerin satışı ve kullanımı yasaklanmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde özellikle Erdemli​ ilçesinde yoğunlaşarak sahaya indi.

LİMON TÜKETİMİNE TEŞVİK

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, limon suyu görünümünde üretilen yapay sosların üretimi, satışı ve kullanımı Türkiye genelinde yasaklandı. Bu kapsamda, Mersin​ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri harekete geçti. İl Müdürü Erdem Karadağ, bu düzenlemenin limon üreticisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Karadağ, "Artık limonlu sos, limon aromalı soslar üretilmeyecek. Bu durum, limon tüketimini artıracak ve üreticilerimizin pazar değerini yükseltecek" dedi.

ESNAFTAN MESAJ: "LİMON VARKEN YAPAY ÜRÜN KULLANMAYIZ"

Erdemli ilçesinde yapılan denetimlere eşlik eden İl Müdürü Karadağ, esnaflarla bir araya gelerek yerel desteği de inceledi. Bazı esnaflar, yapay ürünlere gerek olmadığını belirterek taze limon kullanımını teşvik etti. Bir esnafın, "Limonun başkentindeyiz, taze limonlarımız varken yapay ürünlere ihtiyacımız yok" diyerek limon yemesi dikkat çekti.

"DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK"

Gerçek limon suyu üretiminin desteklenmesi amacıyla yapılan bu düzenlemenin uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceklerini belirten Karadağ, "Denetimlerimizi hassasiyetle sürdüreceğiz. Türkiye’de en çok limon üreten il Mersin olduğu için bu denetimleri Erdemli’den başlattık" ifadelerini kullandı. Karadağ, vatandaşlara da çağrıda bulunarak taze sıkılmış limon suyunu tercih etmelerini önerdi.

Yasak​ kararının ardından, kilogramı maliyetinin altında satılan limonun talebinin artması bekleniyor. 5-6 TL’ye satılan limonun fiyatının artarak üreticilere katkı sağlaması hedefleniyor. Kararla birlikte, ülke genelinde limon tüketiminin teşvik edilmesi ve yapay ürünlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Mersin’in bu girişimin öncüsü olarak gösterilmesi, bölge üreticilerinde de umutlandırdı.