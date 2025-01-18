18 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 12:06

Kamu araçlarıyla ilgili tartışmalar gündemde yerini korurken, tasarruf adımları doğrultusunda önemli bir karar hayata geçirildi. Kamudaki 1200 ihtiyaç fazlası araç, satışa sunulmak üzere ihaleye çıkarıldı. Şartlar ve tarihler netleşti. İşte tüm detaylar...

Kamu araçlarının satışı başladı! Binlerce araç satış sırasında: İhale şartları ve tarihleri belli oldu

Kamu araçlarının satışı başladı! Binlerce araç satış sırasında: İhale şartları ve tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında tasarruf ve verimliliği artırma amacıyla başlatılan tasarruf tedbirleri​ kapsamında, ihtiyaç fazlası araçların satışı kararlaştırıldı. Bu süreçte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ilgili kamu kurumlarından şu ana kadar yaklaşık 1200 araç için satış talebi aldı. Satış işlemleri açık artırma yöntemiyle, "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTLARI BELLİ OLDU

Satışa çıkarılan araçları almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin öncelikle "eihale.gov.tr" platformuna üye olmaları gerekiyor. Üyelik işleminin ardından, satış ilanları takip edilerek ihale katılımı için nakit teminat yatırılması şartı bulunuyor. Açık artırmada en yüksek teklifi veren kişiler, satın aldıkları araçları ilgili kamu kurumlarından teslim alacak.

1200 ARAÇ SATIŞ SIRASINDA

İlgili kamu kurumları, satışa sunulacak araçları muhafaza ederek katılımcılara gösterim imkânı sağlayacak. İlk etapta 11 aracın satışına yönelik ihale süreci başlatılırken, bu araçlar için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi olarak açıklandı. Önümüzdeki dönemde ise haftalık olarak 80 ila 100 araç için yeni ihalelerin yapılması planlanıyor.