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Ekonomi
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 | Emir Yücel

Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi

Son günlerde gündem olan ve özellikle kamu çalışanlarının yakından takip ettiği; Maaşlara ara zam gelecek mi? sorusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan cevapladı. Bakan Işıkhan; '24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz.' İfadelerini kullandı.

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Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:19

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi

Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi

"TEKNİK HEYETLERİMİZİN CİDDİ ÇALIŞMALARI VAR!"

24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır.

Kamu çalışanları maaş zammı bekliyor! Bakan Işıkhan tarih verdi

Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.

ETİKETLER
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#türk-iş
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#kamu çalışanları
#maaş zammı
#ekonomi koordinasyon kurulu
#hak-iş
#Doğu Karadeniz Projesi
#Sözleşme Görüşmeleri
#Ekonomi
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