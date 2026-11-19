Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 36,1 artış göstererek 2,44 trilyon liraya yükseldi. Satış performansındaki sıçramada BOTAŞ, EÜAŞ, TPAO ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) başı çekti.

FAALİYET KARI 131,1 MİLYAR LİRAYI BULDU

Bakanlık portföyünde 19 KİT, 2 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 34 kamu işletmesinin yer aldığı raporun finansal sonuçları dikkat çekti:

Brüt Satışlar: 2024 yılına kıyasla yüzde 36,1 artarak 2,44 trilyon TL seviyesine çıktı.

Faaliyet Karı: Satış hacmindeki artışın desteğiyle KİT sistemi 2025 yılını yaklaşık 131,1 milyar TL faaliyet karı ile tamamladı.

Dönem Net Karı: KİT sisteminin dönem karı 35,2 milyar TL olarak kaydedilirken, vergi ve yasal yükümlülüklerin düşülmesinin ardından net dönem karı 1,6 milyar TL oldu.

AKTİF BÜYÜKLÜK 4,92 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kamu işletmelerinin bilanço verilerinde de büyüme trendi korundu. KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2025'te yıllık bazda yüzde 15 artarak 4,92 trilyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 7,8 olarak hesaplandı.

Bilançodaki diğer öne çıkan kalemler şöyle şekillendi:

Öz Kaynaklar: Yıllık bazda yüzde 15,4 artışla 3,23 trilyon TL seviyesine yükseldi. Toplam pasif içinde öz kaynakların payı yüzde 65,8, yabancı kaynakların payı ise yüzde 34,2 oldu.

Sermaye Yapısı: Nominal sermaye yüzde 30,1 artışla 1,57 trilyon TL 'ye, toplam ödenmiş sermaye ise yüzde 66,6 artışla 1,41 trilyon TL 'ye çıktı.

KİT'LERDE İSTİHDAM VE GİDER TABLOSU

Raporda kamu işletmelerindeki personel verilerine de yer verildi. Buna göre KİT'lerde 2001 yılında ortalama 166 bin düzeyinde olan istihdam sayısı 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi olarak kaydedildi. Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri ise bir önceki yıla göre yüzde 50,2 artışla 162,4 milyar liraya yükseldi.