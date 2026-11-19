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İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 Yılı Kamu İşletmeleri Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) brüt satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 36,1 artış göstererek 2,44 trilyon liraya yükseldi. Satış performansındaki sıçramada BOTAŞ, EÜAŞ, TPAO ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) başı çekti.
Bakanlık portföyünde 19 KİT, 2 KİT bağlı ortaklığı, 5 kamu bankası ve 8 diğer kuruluş olmak üzere toplam 34 kamu işletmesinin yer aldığı raporun finansal sonuçları dikkat çekti:
Kamu işletmelerinin bilanço verilerinde de büyüme trendi korundu. KİT sisteminin toplam aktif büyüklüğü 2025'te yıllık bazda yüzde 15 artarak 4,92 trilyon liraya ulaştı. Aktif büyüklüğünün Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 7,8 olarak hesaplandı.
Bilançodaki diğer öne çıkan kalemler şöyle şekillendi:
Raporda kamu işletmelerindeki personel verilerine de yer verildi. Buna göre KİT'lerde 2001 yılında ortalama 166 bin düzeyinde olan istihdam sayısı 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi olarak kaydedildi. Portföydeki KİT'lerin toplam istihdam giderleri ise bir önceki yıla göre yüzde 50,2 artışla 162,4 milyar liraya yükseldi.