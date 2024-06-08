Kamu işçilerine tediye ödemesinde tarih belli oldu! 2 taksit olarak yapılacak

08 Haziran 2024 04:24 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 05:03

Bayram ikramiyesinde asgari ücret detayı! Özgür Özel emeklileri heyecanlandıracak öneriyi yaptı

Bayram ikramiyesinde asgari ücret detayı! Özgür Özel emeklileri heyecanlandıracak öneriyi yaptı

Yeni dönem başlıyor, kriptodan kamuya milyon TL'lik kaynak gelecek

Yeni dönem başlıyor, kriptodan kamuya milyon TL'lik kaynak gelecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.

Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.