Bayram ikramiyesinde asgari ücret detayı! Özgür Özel emeklileri heyecanlandıracak öneriyi yaptı

07 Haziran 2024 21:51 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 21:52

2024 Temmuz ayında gözler emekli ve memur maaşlarına çevrilmişken bayramda yapılacak ikramiyeler milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara bayram ikramiyeleri konusunda öneride bulundu.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adana’da yaptığı konuşmada, "Buradan hükümete ve iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıkarmasını öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz" dedi.

“PARADAN 1 SIFIR ATACAĞIZ, SIFIR MAAŞTAN DEĞİL FİYATLARDAN ATACAĞIZ”

Paradan 1 sıfır atacaklarını söyleyen Özel, "Onlar gibi 6 sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan değil; elektrikten, sudan, ekmekten, gübreden, mazottan, fiyatlardan atacağız. Çok değil bir sıfır atmaya geliyoruz. O bir sıfırı atarak alım gücünüzü 10 yılda 10 kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyetler yoludur. O yol yılda 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri artıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız. Söz veriyoruz” diye konuştu.