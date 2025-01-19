Kamu işçilerinin zam pazarlığı başlıyor! Tarih belli oldu

19 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:02

Kamu işçisinin zam pazarlığı için hazırlıklar başladı. Takvim belli oldu. 600 bin işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar harekete geçti. Tüm karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri heyecanlandıran zam pazarlığı tablo netleşiyor.

Kamu işçilerinin gözü zam pazarlıklarına çevrildi. 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı için takvim belli oldu. Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerini de etkileyecek.

KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞI TAKVİMİ

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için son hazırlıklar tamamlandı.

Konfederasyonlar 2025-2026 döneminde yapılacak zammın belirlenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takvim şöyle belirlendi;

Türk - İş'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan Kamu Koordinasyon Kurulu 22 Ocak'ta toplanacak.

Alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda masaya yatırılacak.

HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlığında "Kamu Koordinasyon Kurulu" önümüzdeki günlerde toplanacak.

4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak.

KRİTİK TARİH 23 OCAK

TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında oluşturulan "Kamu Koordinasyon Kurulu", 22 Ocak'ta toplanacak. Burada alınan kararlar, 23 Ocak'ta yapılacak TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda ele alınacak.

Sözleşme kapsamındaki sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki başvurusunda bulunacak. Bu ay sonuna kadar tüm sendikaların yetki belgelerinin tamamlanması şartı bulunuyor.