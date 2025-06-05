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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kamu işçilerinin zam pazarlığında son viraj! Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız, müzakere süreci başlayacak" ifadelerini kullandı

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 11:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu sektöründe görev yapan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu işçileriyle yapılacak sözleşme için ilk teklifin Kurban Bayramı’nın ardından sendikalara sunulacağını belirtti.

Kamu işçilerinin zam pazarlığında son viraj! Bakan Işıkhan tarih verdi

İLK TEKLİF BAYRAM SONRASI SUNULACAK

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve bu süreçte Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), işçi konfederasyonları TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in taleplerine yönelik çalışmalarını tamamladığını ifade etti.

Sürecin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, “İnşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işçilerimize sunmuş olacağız. TÜHİS’in teklifini iletmesinin ardından müzakereler başlayacak. Sendikalarımızla ortak bir zeminde buluşarak bu süreci uzlaşıyla tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum,” dedi.

Kamu işçilerinin zam pazarlığında son viraj! Bakan Işıkhan tarih verdi

Bakan Işıkhan ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle tüm emekçilere bayram tebriğinde bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kamu işçi zammı 2025 ne kadar olacak?
2025'in ilk 6 ayı için %50 zam, sonraki 6 aylık dönemler için %25 zam ve %10 refah payı yer alıyor.
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