Kamu işçisinin zam pazarlığı devam ediyor: HAK-İŞ'ten zam teklifine yönelik açıklama geldi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine dair son gelişmeleri değerlendirmek üzere konfederasyon genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Arslan, görüşmelerin uzamasının HAK-İŞ veya TÜRK-İŞ kaynaklı olmadığını belirtti.

“BAKANLIĞIN GERİ ÇEKTİĞİ TEKLİF BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ”

Süreçte 27 Şubat'ta TÜHİS'e taleplerini ilettiklerini hatırlatan Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kamuoyuyla paylaşıp daha sonra geri çektiği teklifin kendileri açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.

“TÜRK-İŞ İLE YAPICI İLİŞKİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasındaki ilişkilerin yapıcı bir zeminde sürdüğünü vurgulayan Arslan, bazı açıklamaların sürece zarar verdiğini belirterek, karşılıklı saygıya dikkat çekti. "HAK-İŞ olarak bugüne kadar ilişkilerde titizlik gösterdik." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ’TEN ÜST DÜZEY TEMAS GİRİŞİMİ

HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nun olağanüstü toplandığını açıklayan Arslan, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den randevu talep ettiklerini belirtti Ancak verilen randevuya heyetin tamamı hazır olamadığı için katılım sağlanamadığını ifade etti.

YENİ HÜKÜMET TEKLİFİ SENDİKALARA SUNULACAK

TÜRK-İŞ’in dün akşam hükümetin yeni teklifini kamuoyuna duyurduğunu belirten Arslan, bu teklifin HAK-İŞ tarafından sabah saatlerinde incelendiğini, sendikaların görüşüne başvurulacağını söyledi. “Sendikalarımızın kararı ‘imzalayın’ yönünde olursa gereği yapılacaktır.” dedi.

“GREV SÜRECİ BAŞLAMADI AMA GÜNDEMDE”

“HAK-İŞ grev kararlarını neden açıklamıyor?” sorusuna da cevap veren Arslan, grev kararlarının bazı iş yerlerinde gündemde olduğunu, ancak süreçlerin henüz tamamlanmadığını söyledi. Orman Genel Müdürlüğü, ÇAYKUR, Et ve Süt Kurumu gibi kritik alanlarda grev haklarının bulunduğunu, bazı iş kollarının ise grev yasağı kapsamında olduğunu ifade etti.

“MASADA ÇÖZÜM ÖNCELİĞİMİZ”

Arslan, süreci masada çözmeyi istediklerini ancak farklı bir sonuç çıkması halinde buna da saygı duyulması gerektiğini söyledi. Sendikaların aldığı her kararın arkasında olacaklarını belirtti.

“YENİ TEKLİF OLUMLU AMA YETERSİZ”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Arslan, hükümetin sunduğu son teklifin önceki tekliflere kıyasla daha olumlu olduğunu ancak hâlâ taleplerin gerisinde kaldığını ifade etti. Nihai kararın sendikalar tarafından verileceğini yineledi.

“YETKİ KAYBI YAŞANMADI”

Bazı sendikaların yetki belgelerini kaybettiğine yönelik iddialara da değinen Arslan, HAK-İŞ’e bağlı hiçbir sendikanın yetki belgesi kaybı yaşamadığını vurguladı.