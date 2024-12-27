Kamu lojmanlarına yapılacak zam oranı belli oldu: İşte 2025 yılı lojman aylık kira bedelleri

27 Aralık 2024 11:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Milli Emlak Tebliği ile 2025 yılına ait lojman kira bedelleri netleşti. Yeni düzenlemeyle lojman kiralarına yüzde 44 oranında zam yapılacak.

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2025 yılında yurtiçindeki kamu konutlarında uygulanacak kira bedellerine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, metrekare başına kira bedelleri artırıldı. Kerpiç, ahşap, bağdadi gibi kalorifersiz konutlarda 2024 yılında 5,66 TL olan metrekare başına aylık kira bedeli, 2025 yılında 8,15 TL'ye yükseltildi. Kalorifersiz diğer konutlar için bu bedel 8,85 TL’den 12,74 TL’ye çıkarıldı. Kaloriferli konutlarda ise metrekare başına aylık kira bedeli 11,61 TL’den 16,71 TL’ye yükseltildi.

KAMU KONUTLARINDA ÖDENEN EK ÜCRETLER ARTIRILDI

Kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı veya her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlarda uygulanan ilave kira bedeli, metrekare başına 1,36 TL’den 1,96 TL’ye çıktı. Elektrik veya su sayaçlarının ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda kira bedellerine ek olarak alınan ilave bedellerde de artış yapıldı. Buna göre:

Elektrik sayacı ayrılamayan konutlarda ilave kira bedeli metrekare başına 2,58 TL’den 3,71 TL’ye,

Su sayacı ayrılamayan konutlarda 2,24 TL’den 3,22 TL’ye,

Hem elektrik hem su sayacı ayrılamayan konutlarda 4,81 TL’den 6,92 TL’ye çıkarıldı.

Şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen veya kaynak suyu gibi alternatif kaynaklardan su sağlanan konutlarda, ilave kira bedeli metrekare başına 1,2 TL’den 1,73 TL’ye yükseltildi. Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kaloriferli konutlarda ise ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı olmayan konutlarda metrekare başına alınan 4,64 TL’lik yakıt bedeli 6,68 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su, gaz ve diğer giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılandığı durumlarda metrekare başına alınan 0,54 TL’lik ek ödeme 0,78 TL’ye yükseltildi.