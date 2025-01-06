Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

06 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:38

Kamu-Sen, memur ve emekli maaşlarına ek zam ve refah payı talep etti. Başkan Önder Kahveci, "Maaşların gerçek anlamda artırılmasını istiyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki konfederasyon üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasıyla memur ve emekli maaşlarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

KAMU-SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Enflasyon​ oranlarının ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından, beklentilerinin karşılanmadığını belirten Kahveci, Merkez Bankası'nın 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 21 olarak açıkladığını vurguladı. Ayrıca, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer vergi oranlarının yeniden değerleme oranıyla yüzde 44 arttığını, buna karşın maaş artışlarının kümülatif olarak sadece yüzde 11,3 olduğuna dikkat çekti.

"EK ZAMSIZ REFAH OLMAZ, BU ZAMLA KARIN DOYMAZ"

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak, memur ve emekli maaşlarının yeniden değerleme oranına göre güncellenmesini ve üzerine refah payı eklenerek gerçek bir zam yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Ayrıca, gelir vergisinin daha adil bir şekilde belirlenmesini ve herkesin kazancı ile orantılı bir vergilendirme sistemine geçilmesini istediklerini belirtti. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, basın açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne "Ek zamsız refah olmaz, bu zamla karın doymaz" yazılı pankart asarak taleplerini yineledi.