Kamu-Sen'den memur ve emekli zammı çıkışı! En az bu olmalı diyerek oran verdi

05 Aralık 2024 17:40 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:47

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2025 bütçesinde memur ve emeklilere ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu belirtti. Zam oranının en az yüzde 43,93 olması gerektiğini vurgulayan Kahveci, refah payı eklenmesi, kayıpların telafisi, çifte standardın kaldırılması ve adil vergi politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Faruk Erdem'den ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Faruk Erdem'den ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur​ ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan Kahveci, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin memur ve emekliler​ için taşıdığı öneme dikkat çekerek, hükümetin bütçede kamu çalışanları ve emekliler için daha fazla kaynak ayırması gerektiğini vurguladı.

"ENFLASYON ALTINDA KALAN MAAŞ ARTIŞLARI UMUT VERMİYOR"

Kahveci, 2023 yılında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve emekliler için 2025 yılına yönelik yüzde 6+5 oranında maaş artışı öngörülmesinin, çalışanların ekonomik beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Aralık ayı enflasyon​ oranlarının da eklenmesiyle maaşların reel olarak daha da eriyeceğini ifade eden Kahveci, kamu çalışanlarının 2024 yılını kayıpla kapatacağını söyledi.

"EN AZ YÜZDE 43,93 ZAM OLMALI"

Bütçe görüşmelerinde memur ve emeklilere yönelik düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini belirten Kahveci, şu çağrıyı yaptı:

"Kamu alacaklarına yüzde 43,93 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu durumda, memur ve emekli maaşlarında da en az bu oranda artış sağlanmalıdır. Ayrıca, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılmalı ve alım gücünün artırılması adına refah payı verilmelidir."

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olarak belirlendiğine dikkat çeken Kahveci, bu hedeflere karşın memur maaş artışlarının yetersiz kaldığını savundu.

"ÇİFTE STANDART GİDERİLMELİ VE VERGİ ADALETİ SAĞLANMALI"

Kahveci, konuşmasında gelir vergisi politikasının yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaptı ve "Gelir dilimlerinin ekonomik gerçeklere uygun şekilde yükseltilmesi, gelir vergisinin yüzde 15 seviyesinde sabitlenmesi ve bayram ikramiyelerinin memurlara da ödenmesi taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Ayrıca Kahveci, 2008 sonrası göreve başlayan memurların, daha fazla prim ödemelerine rağmen daha düşük emekli maaşı almalarının büyük bir çifte standart oluşturduğunu belirtti. Kahveci, bu durumun 2024 yılı sona ermeden 5510 sayılı kanun çerçevesinde düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Son olarak Kahveci, hükümetin memur ve emekli maaşlarını yeniden düzenleyerek ekonomik adaleti sağlaması çağrısıyla açıklamalarını sonlandırdı.