Kamuda bir devir sona eriyor! Çift maaş dönemi tarihe karışacak: Üst limit belli oldu

26 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:55

Kamuda bir devir sona eriyor, tek maaş dönemi başlıyor. Artık birden fazla görevi olan kamu çalışanlarına yalnızca tek bir maaş ödenecek. Huzur hakkı, ikramiye ve benzeri ek ödemeler kaldırılacak.

Kamu görevlilerinin birden fazla maaş​ almasına sınırlama getiren yeni düzenleme, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Düzenlemeye göre, kamu çalışanları sadece bir görevden maaş alabilecek ve maaş tutarlarına üst sınır uygulanacak. Ayrıca huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ek ödemeler de kaldırılıyor.

TEK ÜCRET KURALI

Yeni düzenlemeye göre, kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın tüm kurum ve kuruluşlarda yönetim, denetim, tasfiye, danışma kurulu üyelikleri ile komisyon, heyet ve benzeri organlardaki görevler için yalnızca bir görevden ücret ödenecek. Kurum içi ya da dışı görev fark etmeksizin, çalışanlar birden fazla görevde bulunsalar dahi sadece bir görevleri için ödeme alabilecek.

ÜST SINIR DETAYI

Kamu görevlilerine ödenebilecek aylık ücretlerin toplam tutarı, 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak. Mevcut katsayıya göre bu tutar, yaklaşık 98 bin TL'ye denk geliyor. Bu sınır, huzur hakkı, ücret ve ikramiye gibi tüm ödemeler dahil olmak üzere aylık yapılacak toplam ödemeler için geçerli olacak.

FAZLA MAAŞLAR NE OLACAK?

Birden fazla görev alan kişilere yapılacak fazla ödemeler, doğrudan asli görevlerinin bulunduğu kurum tarafından belirlenen bir emanet hesabına aktarılacak. Üst sınırı aşan tutarlar veya ücret alınamayan görevler için yapılmış ödemeler, genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurumun bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, çalışanların maaş ve ek ödemelerinde şeffaflık ve eşitlik sağlanması hedefleniyor. Söz konusu düzenlemeyle ilgili detaylar 2025 yılı itibarıyla daha kapsamlı bir şekilde uygulanmaya başlanacak.