Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kamuda yeni dönem: Alım süreci dijitalleşecek, istisnalar yeniden düzenlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatındaki yeni düzenlemelere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Şimşek, ilgili mevzuatın uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi destekleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenmesi ve sektörel kamu alımları düzenlemesinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilerek denetim ve şeffaflığın artırılmasının amaçlandığını söyleyen Bakan Şimşek, yapılacak reformla istisnaların yeniden düzenlenmesi ve açık ihale usulü kapsamının genişletilmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 07:16
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 07:31

Ekonomi yönetiminde Orta Vadeli Program'ın (OVP) en önemli hedeflerinden biri olan kamu ihale mevzuatında reform niteliğinde yapılacak düzenlemelere dair hazırlıklar sürüyor. Milletvekillerinin kamudaki ihale süreçlerinin şeffaflaştırılmasına yönelik yazılı soru önergelerini cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde değiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve cari açıktaki artışın geçici olacağını belirtti.
Kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda dijitalleşme, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik desteklenecek.
Avrupa Birliği kamu alımları direktifleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak kanun taslağı hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Kamu ihalelerinde istisnaların yeniden düzenlenmesi ve açık ihale usulü kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi.
Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın gerilemesi öngörülüyor.
KAMU İHALELERİ DİJİTALLEŞECEK

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’da kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde, dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenmesinin ve sektörel kamu alımları düzenlemesinin hayata geçirilmesinin hedef olarak açıklandığını hatırlattı.

Ayrıca programda, kamu alım süreçlerinin dijitalleştirilerek denetim, hesap verebilirlik ve şeffaflığın artırılmasının da belirlenen hedefler arasında yer aldığını belirten Şimşek, “Bu hedefler doğrultusunda Avrupa Birliği kamu alımları direktifleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemeler ile idarelerin ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığı kanun taslağı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın temel amaçları arasında kamu alımlarında şeffaflığın, rekabetin, hesap verebilirliğin, fırsat eşitliğinin artırılması, sürdürülebilirliğin daha etkin şekilde sağlanması ve sürecin bütünüyle dijitalleştirilmesi de yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

İSTİSNALAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Bakan Şimşek, kamuoyunda en çok eleştiri konusu olan ve “acil durum” gerekçesiyle yapılan doğrudan temin usulüne dayalı ihale yöntemine ilişkin de değişiklik yapılacağını kaydetti. Bu kapsamda kamu ihale reformu ile istisnaların yeniden düzenlenmesi ve açık ihale usulü kapsamının genişletilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

ŞİMŞEK: CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞ GEÇİCİ

Öte yandan Türkiye’nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Martta yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

"Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açık artacak. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz."

