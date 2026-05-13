Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu belirterek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cari açıkta gerileme: Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mart ayı cari açık verilerini paylaşarak nisan ve mayıs ayları için öngörülerde bulundu. Mart ayında yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesi öngörülüyor. Mayıs ayında uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekleniyor. Savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığı gözlemleniyor. Mart ayında 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolara ulaştı. Ülke risk primi (CDS) savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyrin devam ettiği belirtildi.

Martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte, yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama Değer Tarih Öngörü/Durum Yıllıklandırılmış Cari Açık 39,7 milyar dolar Mart Gerçekleşen Yıllık Cari Açık Belirgin gerileme öngörülüyor Nisan Öngörü Cari Denge Geçici bozulma bekleniyor Mayıs Beklenti Savaşın Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi Sınırlı Genel Gözlem

Şimşek, bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız programla, sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde, bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin, finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz."