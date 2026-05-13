Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Cari açıkta gerileme: Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Cari açıkta gerileme: Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu belirterek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Cari açıkta gerileme: Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mart ayı cari açık verilerini paylaşarak nisan ve mayıs ayları için öngörülerde bulundu.
Mart ayında yıllıklandırılmış cari açık 39,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesi öngörülüyor.
Mayıs ayında uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekleniyor.
Savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığı gözlemleniyor.
Mart ayında 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolara ulaştı.
Ülke risk primi (CDS) savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyrin devam ettiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte, yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AçıklamaDeğerTarihÖngörü/Durum
Yıllıklandırılmış Cari Açık39,7 milyar dolarMartGerçekleşen
Yıllık Cari AçıkBelirgin gerileme öngörülüyorNisanÖngörü
Cari DengeGeçici bozulma bekleniyorMayısBeklenti
Savaşın Turizm Gelirleri Üzerindeki EtkisiSınırlıGenelGözlem

Şimşek, bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız programla, sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde, bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin, finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz."

KonuDetay
DeğerlendirmeProgram, kazanımlar ve makroekonomik temeller sayesinde artışın yönetilebilir ve geçici olacağı değerlendiriliyor.
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYI)Mart ayında 1 milyar dolar DYI girişi gerçekleşti. Yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolara ulaştı.
Risk PrimiÜlke risk primi (CDS) savaş öncesi döneme yaklaşıyor.
Borç Çevirme OranlarıYüksek seyir devam ediyor.
Yatırım Teşvik PaketiMeclis'te görüşülüyor. Finansman yapısını desteklemesi bekleniyor.
Devam Eden PolitikalarEnerjide dışa bağımlılığı azaltma, katma değerli üretim ve yeşil dönüşümü destekleme politikaları sürdürülüyor.
