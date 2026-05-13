Cari açıkta gerileme: Bakan Şimşek ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu belirterek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte, yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
|Açıklama
|Değer
|Tarih
|Öngörü/Durum
|Yıllıklandırılmış Cari Açık
|39,7 milyar dolar
|Mart
|Gerçekleşen
|Yıllık Cari Açık
|Belirgin gerileme öngörülüyor
|Nisan
|Öngörü
|Cari Denge
|Geçici bozulma bekleniyor
|Mayıs
|Beklenti
|Savaşın Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi
|Sınırlı
|Genel
|Gözlem
Şimşek, bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağına değinerek, şunları kaydetti:
"Uyguladığımız programla, sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde, bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz. Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin, finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz."
|Konu
|Detay
|Değerlendirme
|Program, kazanımlar ve makroekonomik temeller sayesinde artışın yönetilebilir ve geçici olacağı değerlendiriliyor.
|Doğrudan Yabancı Yatırım (DYI)
|Mart ayında 1 milyar dolar DYI girişi gerçekleşti. Yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolara ulaştı.
|Risk Primi
|Ülke risk primi (CDS) savaş öncesi döneme yaklaşıyor.
|Borç Çevirme Oranları
|Yüksek seyir devam ediyor.
|Yatırım Teşvik Paketi
|Meclis'te görüşülüyor. Finansman yapısını desteklemesi bekleniyor.
|Devam Eden Politikalar
|Enerjide dışa bağımlılığı azaltma, katma değerli üretim ve yeşil dönüşümü destekleme politikaları sürdürülüyor.