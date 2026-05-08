Türkiye’de gayrimenkul sektörü, 2026 yılı itibarıyla yüksek faiz oranları, artan inşaat maliyetleri ve konut satışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle yeni bir sürece girdi. Sektör temsilcileri, yaşanan gelişmelerin yalnızca geçici bir daralma değil, piyasanın yapısını değiştiren kalıcı bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ Kamuran Akbay: Gayrimenkulde üçlü krizle birlikte yeni dönem başladı Türkiye gayrimenkul sektörü, yüksek faiz oranları, artan inşaat maliyetleri ve konut satışlarındaki yavaşlamanın etkisiyle yalnızca geçici bir daralma değil, yapısını değiştiren kalıcı bir dönüşüm sürecine girdi. Sektör, yüksek faiz oranları, artan inşaat maliyetleri ve finansmana erişimin zorlaşmasıyla üçlü bir baskı altında yeni bir denge arayışında. Konut kredilerindeki yüksek faiz oranları satışları doğrudan etkiliyor ve kredili satışlar ciddi ölçüde daraldı. Arsa, işçilik ve malzeme maliyetlerindeki yükseliş, önümüzdeki dönemin fiyatlarını da belirleyerek yatırımda zamanlamayı daha önemli hale getiriyor. Piyasadaki yavaşlama talep eksikliğinden değil, yatırımcı davranışındaki değişimden kaynaklanıyor; yatırımcı artık projeyi, firmayı, geçmiş referansları ve teslim kabiliyetini detaylı araştırıyor. Plansız büyüyen ve finansal altyapısı zayıf projeler zorlanacak, doğru lokasyon, fiyatlama ve güçlü finansal yapıyla geliştirilen projeler ön plana çıkacak. Bu dönüşümle birlikte sektörde güven ve kalite belirleyici unsur haline gelirken, planlı büyüyen, finansal disiplini koruyan ve yatırımcıya güven veren firmalar süreci güçlü çıkaracak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kamuran Akbay Şirketler Grubu Başkanı ve Yüksek Mimar Kamuran Akbay, sektörün artık eski dinamiklerle ilerlemediğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir sahada olduğunu belirten Akbay, sektörün üçlü baskı altında yeni bir denge arayışına girdiğini söyledi. Akbay, “Satışlar yavaşladı, maliyetler ciddi şekilde arttı ve finansmana erişim zorlaştı. Bu tablo artık geçici bir dalgalanma değil, yeni dönemin başlangıcıdır. Gayrimenkul sektörü eski alışkanlıklarla ilerleyen bir alan olmaktan çıktı” dedi.

Konut kredilerindeki yüksek faiz oranlarının satışları doğrudan etkilediğini belirten Akbay, kredili satışların geçmişe kıyasla ciddi ölçüde daraldığını ifade etti. Akbay, “Eskiden piyasayı hareketlendiren temel unsur kredili satışlardı. Bugün ise faiz oranları nedeniyle bu alan ciddi şekilde yavaşladı. Bu durum hem üreticiyi alternatif finansman modellerine yöneltiyor hem de yatırımcıyı daha bilinçli hale getiriyor. Artık alıcı yalnızca fiyatı değil, projenin arkasındaki firmayı ve güven unsurunu da sorguluyor” diye konuştu.

İnşaat maliyetlerinde yaşanan yükselişin sektör açısından kritik bir eşik oluşturduğunu vurgulayan Akbay, maliyet artışlarının önümüzdeki dönemin fiyatlarını da belirlediğini kaydetti. Akbay, “Arsa, işçilik ve malzeme maliyetlerindeki yükseliş sadece bugünü değil geleceği de etkiliyor. Bugün alınmayan bir konut, yarın daha yüksek maliyetle üretileceği için daha pahalı hale gelecektir. Bu nedenle doğru zamanlama yatırım açısından her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki yavaşlamanın talep eksikliğinden değil, yatırımcı davranışındaki değişimden kaynaklandığını söyleyen Akbay, artık çok daha seçici bir yatırımcı profilinin oluştuğunu belirtti. Akbay, “Talep hâlâ güçlü ancak yatırımcı artık projeyi, firmayı, geçmiş referansları ve teslim kabiliyetini detaylı şekilde araştırıyor. Bu durum sektörde tecrübeli, kurumsal ve güvenilir firmaları ön plana çıkarıyor” dedi.

Yeni dönemde plansız büyüyen ve finansal altyapısı zayıf projelerin zorlanacağını ifade eden Akbay, sektörde net bir ayrışma yaşandığını söyledi. Akbay, “Bugün piyasada her proje satmıyor. Doğru lokasyon, doğru fiyatlama ve güçlü finansal yapıyla geliştirilen projeler satış yapmaya devam ediyor. Bunun dışındaki projeler ise beklemede kalıyor. Artık sektörde güven ve kalite belirleyici unsur haline geldi” diye konuştu.

Gayrimenkul sektöründe yeni dönemin başladığını vurgulayan Akbay, süreçten güçlü çıkan firmaların belli olacağını belirterek, “Kazananlar; planlı büyüyen, finansal disiplini koruyan ve yatırımcıya güven veren firmalar olacak. Bu dönüşüm sektörü daha profesyonel ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyacak” değerlendirmesinde bulundu.