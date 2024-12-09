Kamuya 19.417 memur ve işçi alınacak! Personel alacak 40 kurum ilan yayımladı: İşte başvuru şartları

09 Aralık 2024 16:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:57

Kamu kurumlarına Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlarına göre 19.417 personel alımı yapılacak. Bakanlık, üniversite, belediye gibi kurumlara polis, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi birçok pozisyona işçi ve memur alımı olacak. Güncel personel alımı ilanları için başvurular, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden Ocak ayına kadar sürecek. İşte kamuya binlerce işçi ve memur alımı ile ilgili detaylar ve başvuru şartları...

Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını başlatıyor. Gözler asgari ücret oranlarındayken yeni yıl öncesi işçi ve memur alımı ilanları da yoğun araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan rapora göre 40 kamu kurumuna astsubay, polis, uzman yardımcısı ve büro personeli gibi birçok pozisyona 19.417 işçi ve memur alımı yapılacak. Güncel personel alımı​ ilanları için başvurular, e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden Aralık ayı süresince alınacak olup Ocak ayına kadar sürecek.

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPACAK

Buna göre TÜİK, EGM, TSE, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, Hazine ve Maliye Bakanlığı, KGM, Ticaret Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TCDD gibi kurumların yanı sıra birçok belediye ve üniversite de personel alımı yapacak.

Güncel personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre 40 kamu kurumunun personel alımı yapacağı belirtildi. İşte kurumların o ilanları:

EGE ÜNİVERSİTESİ 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ege Üniversitesi Rektörlüğü; 1 gemi adamı, 95 hemşire, 11 anestezi sağlık teknikeri, 10 tıbbi görüntüleme teknikeri, 6 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 1 patoloji laboratuvar teknikeri, 1 Elektronörofizyoloji Teknikeri, 1 çocuk gelişim uzmanı, 46 temizlik görevlisi, 1 perfüzyonist olmak üzere toplamda 173 sözleşmeli personel alımı yapacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü; 5 büro personeli, 20 temizlik görevlisi, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 elektrik teknisyeni, 1 sıhhı tesisatçı olmak üzere toplamda 37 sözleşmeli personel alımı yapacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE ELEKTRO MEKANİK SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü 5 kişilik belirsiz süreli (daimi) işçi alımı yapacağını duyurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TCDD 47 İŞÇİ VE 2 UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ ALACAK

T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü 47 sürekli işçi ve 2 uzakyol birinci zabiti alacağını ilan etti. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜRASAŞ 2 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 2 eski hükümlü işçi alımı yapacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MAPEG 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 12 uzman yardımcısı alacak. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 42 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 30 hemşire, 2 fizyoterapist, 1 çocuk gelişimcisi, 8 büro personeli, 1 mühendis olmak üzere toplamda 42 sözleşmeli personel alımı yapacak. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TÜİK 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜİK, 2 aşçı, 1 teknisyen (inşaat teknolojisi) ve 7 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alımı yapacak. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

EGM 12 BİN POLİS ALIMI YAPACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavından P93 puan türünden en az 65 alanlardan; lisans mezunu 8.160 erkek ile 1.440 kadın ve önlisans mezunu 2.040 erkek ile 360 kadın aday olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacak.

21 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü; 5 büro personeli ve 1 teknisyen (elektrik-elektronik) olmak üzere toplamda 6 sözleşmeli personel alımı yapacak.

1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 16 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü; 1 Eczane Hizmetleri Teknikeri, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, 1 Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, 1 Anestezi Teknikeri, 4 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, 5 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 16 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 239 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü; 145 hemşire, 23 sağlık teknikeri, 69 temizlik görevlisi, 2 büro personeli olmak üzere toplamda 239 sözleşmeli personel alımı yapacak.

25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü; 45 hemşire ve 2 büro personeli olmak üzere toplamda 47 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 9 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TSE 161 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere toplamda 161 personel alımı yapılacak. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

15 PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

TSE Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 3 kıdemli yazılım mimarı, 6 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli sistem ve ağ güvenliği uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 2 iş analisti ve 2 iş zekası uzmanı alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek. 12 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 23 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü; 1 büro personeli, 11 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 hizmetli ve 8 hastabakıcı olmak üzere toplamda 23 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

27 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

GÖLE BELEDİYESİ 5 MEMUR ALIMI YAPACAK

Ardahan ili Göle Belediye Başkanlığı bünyesine 1 bilgisayar işletmeni, 1 memur, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 makine mühendisi, 1 zabıta memuru olmak üzere toplamda 5 memur alımı yapılacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ABDİPAŞA BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bartın ili Abdipaşa Belediye Başkanlığı bünyesine bir harita mühendisi alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 11 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TTK 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 5 İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı (İlkadım/SAMSUN) işyerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 4 sürekli işçi ve 1 engelli işçi alımı yapılacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

5 İŞÇİ DAHA ALINACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 1 elektrikçi, 2 elektronikçi, 1 ölçü aletleri teknisyeni, 1 tesviyeci olmak üzere 5 sürekli işçi alımı daha yapacak. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 45 MEMUR ALIMI YAPACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 45 adet itfaiye eri alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ADLİ TIP KURUMU 16 MEMUR ALIMI YAPACAK

Adli Tıp Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 8 mühendis, 2 biyolog ve 6 kimyager olmak üzere toplamda 16 memur alımı yapacağını duyurdu. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 3.384 ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsubay sınıf/branşlarına; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 1.425 erkek, yardımcı sınıftan 695 erkek ve 40 kadın olmak üzere toplamda 2.160 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 456 erkek, yardımcı sınıftan 26 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplamda 494 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığı için muharip sınıftan 570 erkek ve 10 kadın, yardımcı sınıftan 135 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplamda 730 astsubay alımı yapılacak. Buna göre Bakanlık toplamda

26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BANDO SINIFINA 47 ASTSUBAY ALINACAK

MSB bando sınıfı için 47 astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 4 basson, 5 sib. klarnet, 2 koro, 3 trombon, 5 trompet, 1 bariton, 1 kornet, 3 obua, 1 mib. klarnet, 1 vurmalı çalgılar, 1 küçük bas olmak üzere toplamda 10 kadın 20 erkek astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 1 flüt, 1 obua, 2 fagot/basson, 1 sib klarnet, 1 trompet, 1 korno, 1 trombon olmak üzere toplamda 4 kadın 3 erkek astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığına 1 fagot, 1 obua, 1 korno, 1 flüt, 2 trompet, 4 si bemol klarnet olmak üzere toplamda 5 kadın 5 erkek astsubay alacağını duyurdu. 26 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

MSB, mühendis, destek personeli, büro personeli, sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda çalıştırmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını da duyurdu.

28 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 36 DEVLET MEMURU ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 36 açıktan devlet memuru temin edilecek.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 1 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı ve 1 sistem uzmanı olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

5 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü; 3 büro personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi ve 3 destek personeli olmak üzere toplamda 8 sözleşmeli personel alımı yapacak.

2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü; canlı model pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 41 MEMUR ALIMI YAPACAK

Dışişleri Bakanlığı 41 konsolosluk ve ihtisas memuru alacağını duyurdu. 25 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak. Başvurular, e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 75 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına 75 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DA YAPILACAK

Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi bünyesine de 5 sözleşmeli uzman personel alımı gerçekleştirilecek. 1 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü; 3 büro personeli ve 1 psikolog olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli personel alımı yapacak. 3 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırklareli ili Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesine 1 muhasebeci alınacak. 17 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 40 MEMUR ALIMI YAPACAK

İstanbul ili Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesine 40 zabıta memuru alınacak. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KGM 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

409 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

KGM, 5 ağır makine yağcısı, 1 elektrik tesisat ve bakım ustası, 296 sürücü operatörü, 7 vinç operatörü olmak üzere toplamda 409 sürekli işçi alımı da yapacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TİCARET BAKANLIĞI 10 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli "Ticaret Müfettiş Yardımcısı" kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için 10 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak.

9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 20 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde, giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile 12 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

NARMAN BELEDİYESİ 3 MEMUR ALIMI YAPACAK

Erzurum ili Narman Belediye Başkanlığı bünyesine 1 mimar, 1 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi olmak üzere 3 memur alımı yapacak. 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 25 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere Ankara'da yapılacak sözlü sınav ile 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

13 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 27 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

29 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI DA ALINACAK

Bakanlığın merkez teşkilatının Genel İdare Hizmetleri sınfında boş bulunan 5, 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarında istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile 15 sağlık uzmanı alınacak. 9 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI 29 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 29 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı alımı yapacak. 16 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 30 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 itfaiye eri alınacak. 27 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

TMSF 60 MEMUR ALIMI YAPACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı (TMSF) 5 fon denetçi yardımcısı, 40 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alacak. 27 Aralık 2024 tarihinde başlayacak olan başvurular 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.