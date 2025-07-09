Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yeni kadrolar açıldığı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hangi kuruma hangi kadroların açıldığı açıklandı.

Resmi Gazete'nin 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü yayımlanan sayısına göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kamuya yeni personel kadroları verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda 4 bakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığına 2 bin 659 kadro tahsis edildiği ilan edildi.



EN FAZLA KADRO HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA

En yüksek kadro 2500 vergi başmüfettişi ve 1 başkan yardımcısı kadrosuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapıldı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 150 ATEŞE

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 150 ateşe kadrosu verildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NA MÜDÜR

Kültür ve Turizm bBakanlığına bir laboratuvar müdürü kadrosu tahsis edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA KLİNİK PSİKOLOG

Taşra teşkilatına 5 klinik psikolog kadrosu eklendi.

JANDARMA'YA MUHASEBE VE VERİ PERSONELİ

Jandarma Genel Komutanlığı'na 1 hesap sorumlusu ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu tahsis edildi.