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 | Banu İriç

Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yeni kadrolar açıldığı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hangi kuruma hangi kadroların açıldığı açıklandı.

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Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 00:42

Resmi Gazete'nin 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü yayımlanan sayısına göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kamuya yeni personel kadroları verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda 4 bakanlık ve Genel Komutanlığına 2 bin 659 kadro tahsis edildiği ilan edildi.

Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı


EN FAZLA KADRO 'NA

En yüksek kadro 2500 vergi başmüfettişi ve 1 başkan yardımcısı kadrosuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapıldı.

Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 150 ATEŞE

'nın merkez teşkilatına 150 ateşe kadrosu verildi.
'NA MÜDÜR
Kültür ve Turizm bBakanlığına bir laboratuvar müdürü kadrosu tahsis edildi.
'NA KLİNİK PSİKOLOG
Taşra teşkilatına 5 klinik psikolog kadrosu eklendi.
JANDARMA'YA MUHASEBE VE VERİ PERSONELİ
Jandarma Genel Komutanlığı'na 1 hesap sorumlusu ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu tahsis edildi.

Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
Kamuya 2 bin 659 yeni kadro! Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı
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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#sağlık bakanlığı
#jandarma
#kültür ve turizm bakanlığı
#dışişleri bakanlığı
#kamu personeli
#Cumhurbaşkanı Kararnamesi
#Ekonomi
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