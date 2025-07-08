Arabada klima açmadan ısı düşürme yöntemi! İki hamlede taktik verdi: Sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yazın arabaya binenlerin kabusu olan "fırın etkisini" kıracak yöntem viral oldu. Klimayı açmadan arabayı hızlı serinletme yöntemini anlatan İngiliz hocanın taktiği çok konuşuluyor. Araçta bu yöntemle yakıt tasarrufu da sağlanabilir. İşte otomobilinizi hızlı soğutmanın yolları...

Yaz sıcağında arabasına binmek isteyenler kapısını açtığı anda adeta fırın kapağını açmışçasına sıcak havayla karşı karşıya kalırlar. Aşırı ısınmış koltuğa oturup direksiyona el sürmeden kontağı çalıştırarak bir an evvel klimanın etkisini göstermesini bekleyenler için pratik bir yöntem önerildi.

ARACI HIZLI SERİNLETMENİN PRATİK YOLU: SICAK HAVA DIŞARI ÇIKSIN

Yakıt tüketiminde de tasarrufu sağlayarak aracınızın işini kolaylaştıracak bu yöntem İngiliz bilim insanı Dr. Hannah Fry'dan geldi. "Akışkanlar dinamiği" yöntemine dayandıran Fray sosyal medyada paylaştığı bu içerikle paylaşım rekoru kırdı.

KLİMA AÇMADAN ÖNCE ISIYI DÜŞÜRÜN

Tiktok ve Instagramda viral olan videosuyla gündem olan Fray birkaç hamleyle fiziği kullanarak aracın dakikalar içinde 5-10 derece ısıdan kurtulabileceğini gösterdi.

BİR CAMI AÇ VE TEK KAPIYI AÇ-KAPA

Fry yöntemi şu şekilde aktardı:

"Sürücünün çapraz arkasındaki camı tam açın. Sürücünün oturduğu koltuğu birkaç defa hızlıca aç-kapa yapın. Bu hareketle kapının dışarı doğru süpürdüğü hava içeride düşük basınç alanı oluşturarak içerideki yükselen sıcaklıktakı havayı dışarı atıyor."

YAZIN ARAÇTA YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK SOĞUTMA YÖNTEMLERİ

- Arkadaki pencereyi açın, tek kapıyı açın kapayın. Sıcak hava dışarı çıkar hava akışı sağlanır.

-Aracınızı mümkünse gölgeye park edin. Mutlaka güneş ışınlarını kesen ön cam şemsiyeleri veya yansıtıcı güneşlikler kullanın.

-Lastik basıncınızı kontrol edin. Yüksek sıcaklıklar lastik içindeki havanın genleşmesine sebep olarak patlama riskini artırabilir. Yazın lastiklerinizi mümkünse düşük basınçta tutun. Mevsimine uygun lastik kullanımı da önemli.

-Aracınızın güneş altındayken ısı tutmasını engellemek için koltuklarınız için de koruyucu örtü kullanın.