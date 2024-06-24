Kamuya 63 bin işçi ve memur alımı için son günler! 19 kamu kurumu eleman alacak

24 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:17

Kamuya 63 bin işçi ve memur alımı için geri sayım başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 19 kamu personeli alımı ilanında son başvuru tarihi ve şartları belli oldu.

19 kamu kurumu tarafından yapılacak 63.246 personel alımı pozisyonlar netleşti.

KAMUYA TOPLAMDA 63.246 İŞÇİ VE MEMUR ALINACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre üç bakanlık, üç belediye, sekiz üniversite, YÖK, EGM ve Jandarma Genel Komutanlığı toplamda 63.246 eleman alımı yapacak.

Alım yapılacak kadrolar ve başvuru tarihleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 25 BİN PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 25 bin uzman erbaş alacak. Başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

JANDARMA 15 MEMUR İSTİHDAM EDECEK

Jandarma Genel Komutanlığı, 1 Arapça bilen mütercim, 1 İspanyolca bilen mütercim, 1 veteriner, 1 çevre mühendisi, 3 sosyolog, 8 hizmetli alacak. Başvurular 13-30 Haziran 2024 tarihleri arasında.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN ELEMAN ALACAK

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

ADALET BAKANLIĞI 50 MEMUR ALACAK

Adalet Bakanlığı, 50 idare memuru öğrencisi alımı yapacak. Başvurular 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında.

EGM 10 PERSONEL ALACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü,Yabancı Diller Birimi için 10 öğretim görevlisi alacak. Başvurular 24 Haziran - 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında.

YÖK ELEMAN ALIMI

Yükseköğretim Kurulu, 2 şoför, 1 aşçı yardımcısı, 8 büro personeli, 1 tekniker, 3 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvurular 13-28 Haziran 2024 tarihleri arasında.

BELEDİYELER PERSONEL ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 36 zabıta memuru alacak. Başvurular 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Atabağı Belediyesi, KPSS’den en az 65 puan almış 1 tekniker alacak. Başvurular 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak.

Karabağlar Belediyesi, 2022 KPSS’den en az 65 puan almış, belirli ön lisans programlarından mezun 1 kadın, 7 erkek zabıta memuru alacak. Başvurular 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında.

EÜAŞ 251 İŞÇİ ALACAK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi, 121 makine teknisyeni, 98 elektrik teknisyeni, 7 elektronik teknisyeni, 12 kimya teknisyeni, 8 eski hükümlü teknisyen, 5 engelli büro işçisi alacak. Başvurular 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında.

SEKİZ ÜNİVERSİTE PERSONEL ALACAK

Kafkas Üniversitesi 26 personel alacak. Başvurular 3-26 Haziran 2024 tarihleri arasında.

Akdeniz Üniversitesi 72 eleman alacak. Başvurular 6-26 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Gazi Üniversitesi 19 görevli alacak. Başvurular 7-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 10 memur alacak. Başvurular 7-24 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Bingöl Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 10-24 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 sözleşmeli personel alacak. Başvurular 14-28 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 36 öğretim personeli alacak. Başvurular 15 Haziran - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Harran Üniversitesi 51 öğretim üyesi alacak. Başvurular 15-29 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.