Kanada'dan ABD'ye 30 milyar dolarlık misilleme: Gümrük savaşları kızışıyor

Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine karşı misilleme yapmaya hazırlanıyor. Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, ABD ithalatına yönelik 30 milyar dolarlık ilk tur gümrük vergisini yürürlüğe koyabileceklerini belirterek, ülkesinin ekonomik çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını ifade etti.

Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı ilk büyük hamlesini yaptı. Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD ithalatına yönelik 30 milyar dolarlık ilk tur gümrük vergisini yürürlüğe koymaya hazır olduğunu duyurdu.

Joly, "155 milyar dolar değerinde tarifeye hazırız ve 30 milyar dolarlık ilk tarife dilimine de hazırız. Ekonomik çıkarlarımızı korumak için kararlı bir şekilde hareket edeceğiz" dedi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen bazı mallara %25 oranında gümrük vergisi getiren yeni ticaret düzenlemesinin yürürlüğe gireceğini duyurmasının hemen ardından geldi.

Kanada hükümeti, ABD'nin bu yeni tarife kararına karşı aşamalı bir yanıt vereceğini daha önce açıklamıştı. İlk aşamada, ABD’den ithal edilen çelik, alüminyum, otomotiv parçaları, tarım ürünleri ve tüketim mallarını içeren geniş kapsamlı bir vergi paketi uygulanacak. Kanada'nın bu hamlesi, iki ülke arasındaki ticaret gerilimini tırmandırma potansiyeli taşıyor.

KANADA'NIN YANITI NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlar, Kanada'nın bu karşı hamlesinin ABD’ye büyük ekonomik etkileri olacağını düşünüyor. Özellikle ABD’nin çelik ve otomotiv sektörleri, Kanada pazarına bağımlı oldukları için bu vergilerden önemli ölçüde etkilenebilir. Kanada, ABD'den ithal ettiği tarım ürünlerine ve tüketim mallarına da yeni tarifeler getirmeyi planlıyor.

Toronto Üniversitesi'nde uluslararası ticaret uzmanı olan Prof. Mark Reynolds, "Kanada'nın bu adımı, ABD’nin ticaret politikalarına karşı güçlü bir yanıt olarak görülüyor. Ancak bu tür tarifeler iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da karmaşık hale getirebilir" dedi.

ABD'DEN İLK TEPKİLER

Washington'dan gelen ilk tepkiler, Kanada'nın tarifelerine karşı yeni önlemler alınabileceği yönünde. Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin "adil ticareti" savunduğunu ve Amerikan sanayisini koruma politikasından taviz vermeyeceğini belirtti. Trump yönetimi, Kanada'nın kararına karşı diplomatik ve ekonomik önlemleri masaya yatırabileceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, "Kanada'nın bu vergilerinin Amerikan işletmelerine zarar vereceğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri baltalayabileceğini" dile getirdi. ABD’li bazı sektör temsilcileri, Washington’un daha sert bir yanıt vermesi gerektiğini savunuyor.

KUZEY AMERİKA'DA TİCARET DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Kanada ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, uzun süredir inişli çıkışlı bir seyir izliyor. 2020'de imzalanan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA), iki ülke arasında serbest ticareti güçlendirmeyi amaçlamıştı. Ancak son dönemde Trump yönetiminin ticaret politikaları, Kanada ile ilişkileri yeniden gerilimli hale getirdi.

Kanada hükümeti, bu tarifelerden etkilenecek sektörlere destek paketleri hazırlamayı planladığını duyurdu. Özellikle Kanada’nın otomotiv, metal sanayi ve tarım sektörlerinin yeni vergilere karşı korunması için teşvikler sağlanmasıbekleniyor.