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Kapasite kullanım oranında benzer seyir!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:22
Kapasite kullanım oranında benzer seyir!

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), haziran ayı verileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda geçen aya oranla değişim göstermeyerek yüzde 76,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2'ye geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar    2023    2024    
Ocak    75,3    76,2
Şubat    75,2    76,4
Mart    73,5    76,2
Nisan    75,4    76,7
Mayıs    76,0    76,3
Haziran    76,8    76,3
Temmuz    77,1    
Ağustos    76,1    
Eylül    77,3    
Ekim    77,4    
Kasım    78,0    
Aralık    77,5    

Kaynak: Anadolu Ajansı
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