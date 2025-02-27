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 | İrem Çınar

Kar yağışı çiftçiyi vurdu! Yeni zamlar kapıda: Vatandaşın cebine yansıyacak

Yoğun kar yağışı Türkiye genelinde etkisini artırırken, tarım arazileri büyük zarar gördü. Eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, özellikle açık alanda yetişen sebzelerde don olayına yol açtı. Uzmanlar, çiftçilerin ciddi kayıplar yaşadığını ve bunun kısa sürede tüketiciye de yansıyacağını belirtti. Önümüzdeki günlerde sebze fiyatlarında en az yüzde 50’lik bir artış bekleniyor. Peki, fiyat artışı ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 16:24

Kış mevsiminin etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Özellikle açık alanda yetiştirilen sebzeler, don nedeniyle büyük zarar gördü. Çiftçilerin mahsullerinin yok olması, piyasalarda da hissedilecek ve sebze fiyatlarında ciddi artışlara yol açacak.

"TARLADA ÜRÜN KALMADI"

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, yaşanan don olaylarının tarımsal üretime verdiği zararı değerlendirdi. TGRT Haber ekranında yayınlanan Bilmedikleriniz programında konuşan Tayakısı, hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düştüğünü ve çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığını belirtti. Açık tarla grubunda sadece kış sebzelerinin bulunduğunu vurgulayan Tayakısı, "Pırasa, ıspanak ve yeşilliklerin tamamı dondu. Yaprakları tüketilen bu bitkiler soğuk hava koşullarına karşı savunmasız kaldı ve tamamen zarar gördü. Şu an tarlada mahsul yok!" dedi.

FİYATLAR TIRMANIŞA GEÇECEK

Don olaylarının sadece üreticiyi değil, tüketiciyi de olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Tayakısı, pazara ulaşan sebze miktarının azalmasıyla fiyatların hızla yükseleceğini ifade etti. Serada yapılan üretimlerde de yüzde 50’ye varan zararların olduğunu belirten Tayakısı, "Domates, biber ve salatalık gibi sera ürünleri, açık tarla sebzelerine kıyasla bir nebze daha az zarar görse de don etkisini hissettirdi. Üstelik dondan kaynaklanan zarar henüz tam olarak netleşmedi, soğuk hava devam ediyor." şeklinde konuştu.

SEBZE FİYATLARINDA EN AZ YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde sebze fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını öngören Tayakısı, "Bir hafta içinde fiyatların yükseldiğini göreceğiz. En az yüzde 50’lik bir fiyat artışı bekleniyor. Bu sadece don kaynaklı bir yükseliş değil; geçtiğimiz hafta mazota gelen zam nedeniyle nakliye maliyetleri de arttı. Dolayısıyla üretim merkezlerinden pazarlara yapılan taşımalarda da maliyet artışı yaşanacak. Tüm bu etkenler sebze fiyatlarını kaçınılmaz şekilde yukarı çekecek" ifadelerini kullandı.

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Kar yağışı havayı ısıtır mı?
Bu değişimler esnasında gizli ısı açığa çıkıyor. Açığa çıkan gizli ısının atmosferi ilave edilmesiyle az da olsa hava ısınıyor. Ayrıca kar yağışı sırasında bulutların yoğunluğu arttığı için atmosferin alt katmanlarında ısı birikiyor. Tabii bu etki özellikle gece saatlerinde daha belirgin hale geliyor.
ETİKETLER
#sebze
#çiftçi
#meyve
#çiftçilik
#Kar Yağışı
#Yoğun Kar Yağışı
#Don Olayı
#Ekonomi
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