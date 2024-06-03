Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacak
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:34
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 25 bin uzman erbaş alımı için başvuruları açtı. Vatanseverlik ve fedakarlık dolu göreve talip olanlar 30 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecek.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Yılı (2024/2 Dönem) 25 Bin Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olmak, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olmak koşulu bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.
SON BAŞVURU 30 HAZİRAN
Son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2024 23:59 olarak belirlendi. Karşılaşabilecek sorunlarla ilgili olarak Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçilebileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı