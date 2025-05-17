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 | Onur Kaya

Karadeniz'de yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han gemisinin Karadeniz'de Göktepe-3 Kuyusu'ndaki sondaj çalışmalarını yerinden takip etti. Çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Bakan Bayraktar, yeni müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağını söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 10:06

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye'nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdulhamid Han'ı ziyaret ederek burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Karadeniz'de yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

19 MAYIS'TA GÖREVİNİ TAMAMLAYACAK

Bakan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapan gemilerin Sakarya Gaz Sahası'nda yeni keşif faaliyetleri içinde olduğunu vurgulayarak, "Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart'ta bu bölgede sondaja başladık. Abdülhamid Han, 19 Mayıs'ta buradaki görevini tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

YENİ MÜJDEYİ ERDOĞAN DUYURACAK

Filyos'tan 180 kilometre uzaklıkta Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölge sınırına çok yakın bir lokasyonda bulundukları bilgisini paylaşan Bayraktar, "2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
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"HEDEF ENERJİDE BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bakan Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de de 38 sondaj yaptıklarını belirterek, "Kısa bir süre önce Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de yeni müjde geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

"19 MAYIS'TA GABAR'A GİDECEĞİZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Şırnak Gabar'da olacakları kaydeden Bayraktar, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar'ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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#Ekonomi
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