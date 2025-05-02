Bakan Bayraktar Karadeniz'i işaret edip tarih verdi: Yeni müjdeyi paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de elektrik sıkıntısı olmadığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki gaz sahasından gelecek müjdenin sinyalini verdi.

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 60 milyon kişiyi etkiledi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz ve değerlendirmelerimiz olmakla birlikte şu anda henüz İspanya tarafı da Portekiz tarafı da ya da bizim de taraf olduğumuz Avrupa'nın iletişim şebekesi operatörü henüz çok net bir şekilde 'bunun sebebi şudur' demedi. Demediği için de süpekülasyonlar artıyor." diye konuştu.

Enerjide dengeli bir üretim portföyüne sahip olmanın önemine dikkat çeken Bayraktar, "Bir tek kaynağa bağlı kalmak veya doğru değil. Biz bunu yıllarca söylüyoruz ve uyguluyoruz. Bir enerji dönüşümü fenomeni var dünyada. Enerji daha yeşil olmaya başladı fakat bir taraftan da kimse enerji arz güvenliğinden taviz vermek istemez. Enerjiye sürekli erişim, kaliteli erişim, ucuz erişim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİK SIKINTISI GÖZÜKMÜYOR"

Avrupa'daki elektrik kesintisinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak biz nükleer yapmak istiyoruz. Nükleer santral 2028 sonunda tüm üniteleri ile devreye girdiğinde ihtiyacımızın yüzde onunu kesintisiz bir şekilde baz olarak sağlayacak. Hala kömürden elektrik üretiyoruz. Ve buna ihtiyacımız var. Doğal gaz elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz ama çok büyük oranda da yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Çok iddialı hedeflerimiz var. Sistemi entegrasyonu için arkada güçlü bir altyapıyı da kuruyoruz açıkçası. Onun için endişeye mahal yok. Şu an Türkiye'de çok şükür bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK

Yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da enerji alanında ortak projeler yapmak zorunda olduğunu savunan Bayraktar, "Türkiye'nin petrolleri bizim milli petrol şirketlerimiz gözbebeğimiz Sakarya Gaz Sahası, Gabar dedik. Ben her zaman şunu söyledim. Türkiye mutlaka sadece Türkiye'de değil dışarıda da aktif milli şampiyonları olan bir ülke olmak zorunda enerji alanında. Türkiye Petrolleri'ni, Botaş'ı biz böyle kurguluyoruz. Şu anda devam eden üretimlerimiz Irak'ta olsun Azerbaycan'da Rusya'da Türkiye petrollerinin ortak olduğu projeler var. Bunlara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Irak Başbakan Yardımcısı bugün buradaydı onunla da görüşmemiz oldu. Macar petrol şirketi ile orada petrol üretimine başlayacağız inşallah kısa zamanda. Yeni anlaşmalar yapıyoruz. 1 Nisan itibarıyla Türkmenistan gazı Türkiye'ye geldi. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah onun miktarını artırmak istiyoruz. Bugün bu konferans ve zirve kapsamında şirketler arasında özellikle bizim Sakarya gaz sahasında üçüncü bazla ilgili önemli bir anlaşma imzalandı." şeklinde konuştu.

"YENİ KEŞİFLER İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

TPAO'nun Çinli şirketle önemli bir anlaşma imzaladığını belirten Bakan Bayraktar, "Bizim temel önceliğimiz Gabar sahasını geliştirmek, Sakarya gaz sahasındaki üretimi artırmak. Çünkü bulunmuş rezervlerin üretilmesinden bahsediyoruz. Önceliğimiz o ama eş zamanlı olarak hem Karadeniz'de hem de özellikle Gabar'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da önemli keşifler için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene için şunu söyleyeyim, şu ana kadar 41 milyon varil ilave rezerv kattık rezervlerimize. Aslında yeni keşifler yapmış olduk. Petrol için söyleyeyim, bunun yüzde 58'i Diyarbakır sahalarında geldi. Karadeniz'de de 3 gemimiz yoğun bir şekilde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyor. Ama keşiflerle alakalı yeni kuyular da yeni sondajlar da yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

KARADENİZ'DE YENİ MÜJDE

Karadeniz'den yeni bir müjde gelebileceğinin haberini veren Bayraktar, "İnşallah yakın zamanda, ümit ederim bu ay içerisinde yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir. Ama henüz çalışmalarımız bitmiş değil. Bunu ancak bittikten sonra net rakamlarla ortaya koymak isteriz. Dolayısıyla ülkemizin potansiyelini hala aramaya ve geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.