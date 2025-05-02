Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bakan Bayraktar Karadeniz'i işaret edip tarih verdi: Yeni müjdeyi paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'yı vuran elektrik kesintisi krizinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledi. Enerji kaynaklarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Macaristan'da petrol arayacağını duyurdu. Bayraktar, Karadeniz'i işaret ederek yeni bir müjde için de tarih verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Bayraktar Karadeniz'i işaret edip tarih verdi: Yeni müjdeyi paylaşabiliriz
KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 21:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de elektrik sıkıntısı olmadığını vurgulayan Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki gaz sahasından gelecek müjdenin sinyalini verdi.

AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisi krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Yaklaşık 60 milyon kişiyi etkiledi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz ve değerlendirmelerimiz olmakla birlikte şu anda henüz İspanya tarafı da Portekiz tarafı da ya da bizim de taraf olduğumuz Avrupa'nın iletişim şebekesi operatörü henüz çok net bir şekilde 'bunun sebebi şudur' demedi. Demediği için de süpekülasyonlar artıyor." diye konuştu.

Enerjide dengeli bir üretim portföyüne sahip olmanın önemine dikkat çeken Bayraktar, "Bir tek kaynağa bağlı kalmak veya doğru değil. Biz bunu yıllarca söylüyoruz ve uyguluyoruz. Bir enerji dönüşümü fenomeni var dünyada. Enerji daha yeşil olmaya başladı fakat bir taraftan da kimse enerji arz güvenliğinden taviz vermek istemez. Enerjiye sürekli erişim, kaliteli erişim, ucuz erişim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar Karadeniz'i işaret edip tarih verdi: Yeni müjdeyi paylaşabiliriz

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİK SIKINTISI GÖZÜKMÜYOR"

Avrupa'daki elektrik kesintisinin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak biz nükleer yapmak istiyoruz. Nükleer santral 2028 sonunda tüm üniteleri ile devreye girdiğinde ihtiyacımızın yüzde onunu kesintisiz bir şekilde baz olarak sağlayacak. Hala kömürden elektrik üretiyoruz. Ve buna ihtiyacımız var. Doğal gaz elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz ama çok büyük oranda da yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Çok iddialı hedeflerimiz var. Sistemi entegrasyonu için arkada güçlü bir altyapıyı da kuruyoruz açıkçası. Onun için endişeye mahal yok. Şu an Türkiye'de çok şükür bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gabar petrolü, terörsüz Türkiye'nin sembolü

TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK

Yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da enerji alanında ortak projeler yapmak zorunda olduğunu savunan Bayraktar, "Türkiye'nin petrolleri bizim milli petrol şirketlerimiz gözbebeğimiz Sakarya Gaz Sahası, Gabar dedik. Ben her zaman şunu söyledim. Türkiye mutlaka sadece Türkiye'de değil dışarıda da aktif milli şampiyonları olan bir ülke olmak zorunda enerji alanında. Türkiye Petrolleri'ni, Botaş'ı biz böyle kurguluyoruz. Şu anda devam eden üretimlerimiz Irak'ta olsun Azerbaycan'da Rusya'da Türkiye petrollerinin ortak olduğu projeler var. Bunlara yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Irak Başbakan Yardımcısı bugün buradaydı onunla da görüşmemiz oldu. Macar petrol şirketi ile orada petrol üretimine başlayacağız inşallah kısa zamanda. Yeni anlaşmalar yapıyoruz. 1 Nisan itibarıyla Türkmenistan gazı Türkiye'ye geldi. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah onun miktarını artırmak istiyoruz. Bugün bu konferans ve zirve kapsamında şirketler arasında özellikle bizim Sakarya gaz sahasında üçüncü bazla ilgili önemli bir anlaşma imzalandı." şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar Karadeniz'i işaret edip tarih verdi: Yeni müjdeyi paylaşabiliriz

"YENİ KEŞİFLER İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

TPAO'nun Çinli şirketle önemli bir anlaşma imzaladığını belirten Bakan Bayraktar, "Bizim temel önceliğimiz Gabar sahasını geliştirmek, Sakarya gaz sahasındaki üretimi artırmak. Çünkü bulunmuş rezervlerin üretilmesinden bahsediyoruz. Önceliğimiz o ama eş zamanlı olarak hem Karadeniz'de hem de özellikle Gabar'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da önemli keşifler için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene için şunu söyleyeyim, şu ana kadar 41 milyon varil ilave rezerv kattık rezervlerimize. Aslında yeni keşifler yapmış olduk. Petrol için söyleyeyim, bunun yüzde 58'i Diyarbakır sahalarında geldi. Karadeniz'de de 3 gemimiz yoğun bir şekilde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyor. Ama keşiflerle alakalı yeni kuyular da yeni sondajlar da yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

KARADENİZ'DE YENİ MÜJDE

Karadeniz'den yeni bir müjde gelebileceğinin haberini veren Bayraktar, "İnşallah yakın zamanda, ümit ederim bu ay içerisinde yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşırız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir. Ama henüz çalışmalarımız bitmiş değil. Bunu ancak bittikten sonra net rakamlarla ortaya koymak isteriz. Dolayısıyla ülkemizin potansiyelini hala aramaya ve geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

ETİKETLER
#türkiye
#petrol
#Apple telefon kullanıyorum
#Beyaz Saray
#Güneş doğuyor
#koca deniz
#Merhaba Dünya
#tpao
#avrupa
#enerji
#sakarya gaz sahası
#karadeniz
#gaz
#nükleer enerji
#gabar
#yenilenebilir enerji
#Elektrik Krizı
#Enerji Politikaları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.