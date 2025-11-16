Volkswagen sahipleri dikkat: Saatten kontrol edilebilecek

ABONELİK ŞARTI TARTIŞMA BAŞLATTI

Bu özellikleri kullanmak isteyenlerin önce myVW uygulamasını indirip araçlarını sanal garaja eklemesi gerekiyor. Ardından da uygun bağlantılı araç hizmet planını aktif etmek şart. Volkswagen’in bu planları abonelik modeliyle sunması ise bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyor; özellikle basit fonksiyonlar için ek ücret talep edilmesi zaman zaman tepki topluyor.