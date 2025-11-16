Volkswagen sahipleri dikkat: Saatten kontrol edilebilecek

Kategoriler
Volkswagen, myVW uygulamasını büyüterek Apple Watch entegrasyonunu devreye aldı. Yani iPhone kullanan sürücüler, 2020 ve sonrası Volkswagen modellerini artık doğrudan bileklerinden yönetebilecek. Üstelik bu yenilik sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil; içten yanmalı modelleri de kapsıyor.
Akıllı saat üzerinden sunulan işlevler gayet geniş. Kapıları kilitleyip açmak, aracın mevcut durumunu görmek, farları yakmak ya da gerektiğinde kornayı çaldırmak artık bir dokunuş uzağında.
Elektrikli Volkswagen sahipleri için liste daha da kalabalık: Şarjı başlatıp durdurmaktan anlık şarj seviyesine bakmaya, klimayı uzaktan ayarlamaya kadar pek çok işleve Apple Watch üzerinden erişilebiliyor. Kısacası kullanıcı, araçla ilgili birçok rutinini cebinden çıkarmadan halledebiliyor.
Bu özellikleri kullanmak isteyenlerin önce myVW uygulamasını indirip araçlarını sanal garaja eklemesi gerekiyor. Ardından da uygun bağlantılı araç hizmet planını aktif etmek şart. Volkswagen’in bu planları abonelik modeliyle sunması ise bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyor; özellikle basit fonksiyonlar için ek ücret talep edilmesi zaman zaman tepki topluyor.
Volkswagen, Apple Watch entegrasyonunun Türkiye’de şimdilik kullanılamadığını da doğruladı. Yani tüm bu yeni işlevler yalnızca desteklenen ülkelerde erişilebilir durumda. Türkiye’de ne zaman aktif olacağına dair ise net bir tarih paylaşılmadı.