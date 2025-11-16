Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli aranın başlamasıyla birlikte Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Süper Lig'de maçlara ara verildi. Lig maçlarına ara verilmesiyle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başladı.
Futbolseverler tarafından bugün kimin maçı var, 16 Kasım Süper Lig maç var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.
Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında Macaristan ile İrlanda, Portekiz ile ERmenistan karşı karşıya gelecek. 16 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:
Avrupa Elemeleri Grup D
Avrupa Elemeleri Grup F
Avrupa Elemeleri Grup I
Avrupa Elemeleri Grup K
Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali de gerçekleştirilecek. Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geleceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Fas'ta oynanacak olan Nijerya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası play-off biletinin sahibi olacak.
Süper Lig'in 12. haftasının ardından milli ara başladı. Bu kapsamda bugün Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan Kayserispor - Gaizantep FK ile başlayacak.
Süper Lig'in 13. haftasının maç programı şöyle:
22 Kasım 2025 Cumartesi
23 Kasım 2025 Pazar
24 Kasım 2025 Pazartesi