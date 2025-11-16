Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

Milli aranın başlamasıyla birlikte Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Süper Lig'de maçlara ara verildi. Lig maçlarına ara verilmesiyle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başladı.

Futbolseverler tarafından bugün kimin maçı var, 16 Kasım Süper Lig maç var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 KASIM?

Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında Macaristan ile İrlanda, Portekiz ile ERmenistan karşı karşıya gelecek. 16 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Avrupa Elemeleri Grup D

20.00 Ukrayna-İzlanda

20.00 Azerbaycan-Fransa

Avrupa Elemeleri Grup F

17.00 Portekiz-Ermenistan

17.00 Macaristan-İrlanda

Avrupa Elemeleri Grup I

22:45 İtalya-Norveç

22:45 İsrail-Moldova

Avrupa Elemeleri Grup K

20:00 Arnavutluk-İngiltere

20.00 Sırbistan-Letonya

BUGÜN MAÇ VAR MI 16 KASIM?

Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali de gerçekleştirilecek. Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geleceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fas'ta oynanacak olan Nijerya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası play-off biletinin sahibi olacak.

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI 16 KASIM?

Süper Lig'in 12. haftasının ardından milli ara başladı. Bu kapsamda bugün Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan Kayserispor - Gaizantep FK ile başlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasının maç programı şöyle:

22 Kasım 2025 Cumartesi

14:30 Kayserispor - Gaizantep FK

17:00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük

20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım 2025 Pazar

14:30 Göztepe - Kocaelispor

17:00 Beşiktaş - Samsunspor

17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım 2025 Pazartesi