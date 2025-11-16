Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

Futbolseverler tarafından bugün kimin maçı var, maç var mı soruları araştırılmaya başlandı. Milli aranın başlamasıyla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başladı. Elemeler kapsamında Avrupa ve Afrika'da mücadeleler devam ediyor. Vatnadaşlar tarafından Bugün Süper Lig maç var mı, saat kaçta olduğu merak ediliyor. 16 Kasım maç takvimi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 14:19

Milli aranın başlamasıyla birlikte Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve 'de maçlara ara verildi. Lig maçlarına ara verilmesiyle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri başladı.

Futbolseverler tarafından bugün kimin maçı var, 16 Kasım Süper Lig maç var mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 16 KASIM?

Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları oynanmaya devam edecek. Karşılaşmalar kapsamında ile , ile ERmenistan karşı karşıya gelecek. 16 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

Avrupa Elemeleri Grup D

  • 20.00 Ukrayna-İzlanda
  • 20.00 Azerbaycan-Fransa

Avrupa Elemeleri Grup F

  • 17.00 Portekiz-Ermenistan
  • 17.00 Macaristan-İrlanda

Avrupa Elemeleri Grup I

  • 22:45 İtalya-Norveç
  • 22:45 İsrail-Moldova

Avrupa Elemeleri Grup K

  • 20:00 Arnavutluk-İngiltere
  • 20.00 Sırbistan-Letonya
Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

BUGÜN MAÇ VAR MI 16 KASIM?

Bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali de gerçekleştirilecek. Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin karşı karşıya geleceği mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fas'ta oynanacak olan Nijerya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçını kazanan takım 2026 FIFA Dünya Kupası play-off biletinin sahibi olacak.

Bugün kimin maçı var? 16 Kasım Süper Lig maçı var mı?

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI 16 KASIM?

Süper Lig'in 12. haftasının ardından milli ara başladı. Bu kapsamda bugün Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig mücadeleleri 22 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan Kayserispor - Gaizantep FK ile başlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasının maç programı şöyle:

22 Kasım 2025 Cumartesi

  • 14:30 Kayserispor - Gaizantep FK
  • 17:00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük
  • 20:00 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Kasım 2025 Pazar

  • 14:30 Göztepe - Kocaelispor
  • 17:00 Beşiktaş - Samsunspor
  • 17:00 Alanyaspor - Kasımpaşa
  • 20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

24 Kasım 2025 Pazartesi

  • 20:00 Konyaspor - Antalyaspor
  • 20:00 Başakşehir - Trabzonspor
ETİKETLER
#süper lig
#Macaristan
#İrlanda
#portekiz
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.