Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız play-off turuna katılmayı garantiledi. Karşılaşmaların sona ermesinin ardından A Milli Takımımız, play-off turuna veya doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Futbolseverler tarafından Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, nasıl olacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 14:40

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri grup maçlarının ardından 'na doğrudan katılacak ve oynayacak takımlar belli olacak.

E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, İspanya maçı öncesi play-off turuna katılmayı garantiledi. son maçta İspanya'yı en az 7 farkla yenerse doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılacak. Farklı senaryoda ise Ay-Yıldızlılar play-off yolundan 2026 Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası play-off ne zaman, nasıl olacak merak ediliyor.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemleri play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

A Milli Takım play-off'lara kalması durumunda güncel sonuçlara göre 1. torba takımları arasında yer alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların nerede oynanacağı ise kura çekiminin ardından belli olacak.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final play-off maçları 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Final mücadeleleri ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF ELEMELERİ NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlayan 12 takım, play-off etabında mücadele etme hakkı kazanacak. 12 takımın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde sıralamaya göre 4 takım daha play-off etabına katılım gerçekleştirecek. 16 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off elemelerinde yarı final ve final etabı gerçekleştirilecek.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelelerin ardından kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. A Milli Takım güncel sonuçlara göre play-off'lara kalması durumunda 1. torba takımları arasında yer alacak.

Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'TAN KAÇ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

2026 Dünya Kupası play-off etabının ardından finale yükselen 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.

ETİKETLER
#play-off
#a milli takım
#2025
#kura çekimi
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.