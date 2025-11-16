Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Dünya Kupası play-off nasıl olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri grup maçlarının ardından 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak ve play-off oynayacak takımlar belli olacak.

E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, İspanya maçı öncesi play-off turuna katılmayı garantiledi. A Milli Takım son maçta İspanya'yı en az 7 farkla yenerse doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılacak. Farklı senaryoda ise Ay-Yıldızlılar play-off yolundan 2026 Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.

Vatandaşlar tarafından 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman, nasıl olacak merak ediliyor.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemleri play-off kura çekimi 20 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

A Milli Takım play-off'lara kalması durumunda güncel sonuçlara göre 1. torba takımları arasında yer alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların nerede oynanacağı ise kura çekiminin ardından belli olacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final play-off maçları 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Final mücadeleleri ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF ELEMELERİ NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasını 2. sırada tamamlayan 12 takım, play-off etabında mücadele etme hakkı kazanacak. 12 takımın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi'nde sıralamaya göre 4 takım daha play-off etabına katılım gerçekleştirecek. 16 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off elemelerinde yarı final ve final etabı gerçekleştirilecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelelerin ardından kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. A Milli Takım güncel sonuçlara göre play-off'lara kalması durumunda 1. torba takımları arasında yer alacak.

2026 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF'TAN KAÇ TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK?

2026 Dünya Kupası play-off etabının ardından finale yükselen 4 takım 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak.