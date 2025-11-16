Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Emekli aylıkları için seyyanen zam çıkışı! 'Asgari ücret altında kalmaması için...'

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu, enflasyonun emekli maaşlarını erittiğini belirterek seyyanen zam çağrısı yaptı. Bildiride, “Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Emekli aylıkları için seyyanen zam çıkışı! 'Asgari ücret altında kalmaması için...'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 15:20

TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.

Emekli aylıkları için seyyanen zam çıkışı! 'Asgari ücret altında kalmaması için...'

Bildiride, hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin () çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik hukukunun korunması için sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."

Emekli aylıkları için seyyanen zam çıkışı! 'Asgari ücret altında kalmaması için...'

'DOLAYLI VERGİLER, EMEKLİ AYLIKLARINI KÜÇÜLTEN BİR ETKİ YAPIYOR'

Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Mevcut aylık hesaplama sistemi ve aylık artış yöntemi iyileştirilmelidir. Yıl bazında emekli aylıklarında bir farklılığın olmaması için emekli zamları, aynı şekilde güncellenme katsayısına yansıtılmalıdır. Kök aylıkların düşmemesi için alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalıdır. Emeklilerimizin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapmaktadır. Bu gerçek karşısında iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmelidir."

ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#zam
#enflasyon
#emekliler
#vergi
#tüfe
#Emekli Aylıkları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.