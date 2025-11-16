Kapanan Nemrut Dağı yolu ulaşıma açıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’nda kar ve tipi nedeniyle kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu açıldı. Nemrut Dağı’ndaki gezide bir grup turist, aniden bastıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerleyemedi.

İhbar üzerine harekete geçen Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Turistler, ekiplerin özverili çalışması nedeniyle yetkililere teşekkür ettiler.