Kar nedeniyle 14 köy yolu kapandı! Mahsur kalan araçları ekipler kurtardı

Yoğun kar ve tipi yağışı Muş’ta hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte gece yarısı etkili olduğu belirtilen kar yağışı nedeniyle 14 köye kara yolu ile ulaşım sağlanamaz hale geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Ekiplerimiz kapanan yollarda çalışma başlattı. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacağız." İfadelerini kullandı.