Hangi illerde kar yağacak? Van, Hakkari, Erzurum, Kars kar yağacak mı 16-17 Kasım?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan veriler sayesinde Türkiye'nin 81 ilinın hava durumunu öğrenebiliyoruz. MGM tarafından paylaşılan son verilere göre bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından hangi illerde kar yağacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK 16-17 KASIM?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 16 Kasım 2025 Pazar günü Van'ın Güneyi, Şırnak ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise Ardahan, KArs, Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis'te kar yağışı sona erecek. Van'ın Güney bölgelerinde ve Hakkari'de ise kuvvetli yağış devam edecek. 18 Kasım 2025 Salı gününden itibaren ise yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

VAN, HAKKARİ, ERZURUM, KARS KAR YAĞACAK MI 16-17 KASIM?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 16 Kasım 2025 Pazar günü Van, Hakkari, Erzurum ve Kars'ta kar yağışının görülmesi bekleniyor. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek olan kar yağışı 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ise Van'ın Güneyi ve Hakkari hariç diğer illerde sona erecek. 18 Kasım 2025 Salı gününden itibaren ise bulutlu havaya bırakacak.