Karavanlar, Mercedes-Benz Sprinter ile çok farklı

25 Eylül 2024 15:02 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:04

Temel formunda platform aracı, şasi ve minibüs olarak sunulan Sprinter Panelvan, müşteri ve endüstriye özgü ihtiyaçlara uyum sağlama yeteneğiyle şimdi de karavan kullanıcılarına özel tasarımlar sunuyor.

Uzun 3.5T 170 BG Karavan​ ve Uzun 3.5T 190 BG 4x4 Karavan olmak üzere iki adet karavan üstyapısına uygun baz paketi ile kendi karavanlarını tasarlamak isteyenlere pratik çözümler öneriyor. Birçok farklı varyasyon ile sektöre ve kullanım amacına göre özelleştirilebilen Sprinter FL de karavan sahiplerinin taleplerine göre fabrika çıkışlı olarak alınabiliyor.

Yenilenen Sprinter panelvanlar, Türkiye’de karavan paketi ve karavana özel opsiyonları ile satışta

Sprinter, tüm araçlarda standart olarak sunulan GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özellikler dışında karavan üst yapısına uygun orijinal döner koltuk, elektrikli kayar kapı, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve MBUX multimedya sistemini de sunuyor. Bunun dışında standart olarak sunduğu Aktif Şerit Takip Asistanı, Aktif Fren Asistanı, Kör Nokta Asistanı, ATTENTION ASSIST, Akıllı Hız Asistanı, Rüzgâr Savrulma Asistanı, Moving Off Yaya ve Bisikletli Hareketi Bilgi Sistemi, Hız Sabitleyici, Yan Denetleme Yardımcısı ile panelvan ve minibüsler için geri görüş kamerası özellikleri ile de farklılaşıyor. Sprinter FL’in segmentinde fark oluşturan opsiyonel özellikler arasından seçilen güvenlik ve konfor donanımları da eklenebiliyor.

Karavanlar, kullanıcıların isteği doğrultusunda özelleştiriliyor

Hızla büyüyen karavan pazarında da iddialı olduklarını söyleyen Mercedes-Benz​ Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, karavan kullananların kendi ilgi duydukları alanlara göre farklı beklentileri ve taleplerine göre karavanlarını özelleştirdiklerinin altını çiziyor. Karavanda butik bir üretimin söz konusu olduğunu belirten Akdeniz, “Mercedes-Benz olarak karavan kullanıcılarının istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler de onları daha iyi anlayarak uygun çözümler sunmamızı sağlıyor. Karavanlara uygun düzenlemeler yapıldıkça ve bu düzenlemeler hayata geçirildikçe gittikçe büyüyen bu pazarda rekabet daha da artacak” diyor.