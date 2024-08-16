KARDEMİR'den yeni iş kapısı: Çok sayıda işçi alınacak!

16 Ağustos 2024 22:09 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 22:11

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) A.Ş., 100 personel alacak. Şirketten yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçi alınacağı belirtildi.

İşe alınacaklarla ilgili şu şartlar belirlendi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrumiyeti bulunmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış, 16.08.2024 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış (16/08/1996 ve sonraki tarihlerde doğanlar), muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmayan toplam 100 personel istihdam edileceği kaydedildi.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, “Pozisyonun gerektirdiği öğrenim düzeyi; herhangi bir lise veya endüstri meslek lisesi, teknik lise, çok programlı meslek liseleri, meslek yüksek okullarının; metal-metal teknolojileri, makine-makine teknolojisi, metalürji, raylı sistemler, raylı sistemler makine teknolojisi, mekatronik, kaynak-kaynak teknolojisi, montaj, elektrik, elektronik, döküm, bilgisayar teknolojisi, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar, otomotiv-otomotiv teknolojisi, metalurji ve malzeme, bölümlerinden mezun olmak. İşin gerektirdiği çalışma şartları; ağır efor gerektiren, yüksekte çalışma ve denge gerektiren, gece vardiyasında çalışmayı gerektiren, hassas görme gerektiren, sıcak ve buharlı ortamda çalışmayı gerektiren, tozlu ortamda çalışmayı gerektiren, sürekli ayakta kalmayı gerektiren, gaz ve kimyasallarla çalışmayı gerektiren, gürültülü ortamda çalışmayı gerektiren, işlerde çalışabilecek.” ifadelerine yer verildi.

İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Açıklamada, başvuruların Karabük İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen yapılacağı, şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği kaydedildi. Adayların 16 Ağustos tarihinden itibaren ve en geç 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olduğu paylaşıldı.