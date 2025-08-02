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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Kars Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor

Kars demiryolu ile Asya'yı Avrupa'ya bağlıyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla 2025 yılının ilk 7 ayında 250 bin ton yük taşındı.

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Kars Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 13:46

ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı üzerinden 2025 yılının ilk yedi ayında 250 bin ton yük taşındığını açıkladı. Bozan, taşımadaki bu artışın bölge ekonomisi için önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

KONTEYNIR GELİŞİNDE 3-4 KAT ARTIŞ

Bozan, 2024-2025 yıllarında konteynır girişlerinde yaklaşık 3-4 katlık bir yükseliş olduğunu belirterek, bu artışın Kars için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. “ Merkezi'nin güçlendirilmesi ve serbest bölgelerin, antrepollerin ve laboratuvarların kurulması ile ticaretin bölgede daha farklı bir ivme kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Kars Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor

KARS’IN LOJİSTİK VE SANAYİ POTANSİYELİ

Kadir Bozan, “Şu anda tren sadece buradan geçiyor, ama bölgemiz bundan yeterince faydalanamıyor. Merkezi hükümetten il bazlı teşviklerin verilmesini ve altyapı yatırımlarının hızlandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. Çin’den gelen ürünlerin Kars’ta indirilmesiyle sanayinin ve ticaretin hızla gelişeceğini, bunun da istihdamı artırarak işsizliği azaltacağını ifade etti.

Kars Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor

İTHALAT VE İHRACATTA BÜYÜK ARTIŞ

2024 yılında BTK hattında 76 sefer düzenlenirken, 2025’in ilk yedi ayında bu sayı 151’e çıkarak yüzde 98,7 artış gösterdi. İthalatta taşınan konteyner sayısı yüzde 403 artışla 971’den 4 bin 894’e yükselirken, konteyner sayısı ise yüzde 13,5 artarak 910’dan bin 33’e ulaştı. yükü 46 bin tondan 235-250 bin tona, ihracat yükü ise 51 bin tondan 201 bin tona çıktı.

Kars Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor

BTK HATTI, LOJİSTİKTE SÜREYİ 40 GÜNDEN 12-14 GÜNE DÜŞÜRDÜ

Bozan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının, Londra’dan Pekin’e uzanan hattın önemli bir parçası olduğunu belirtti. “Normalde 40-60 gün süren taşımacılık, bu hat sayesinde 12-14 güne indi. Bu da lojistik açıdan büyük bir avantaj sağlıyor” dedi.

Kars üzerinden taşınan yük miktarı ve sefer sayılarındaki bu yükseliş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2030 ve 2034 yılı hedeflerine doğru sağlam ilerlemeye işaret ediyor. Bozan, “Eğer bu artış trendi devam ederse, 2025 sonunda 500 bin tonun üzerinde yük taşınması bekleniyor” dedi.

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#kars
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#ithalat
#lojistik
#Btk Demiryolu
#Ekonomi
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