Kartalkaya'daki facia sonrası fırsatçılar iş başında! Yangın tüpü fiyatları tavan yaptı

25 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 11:49

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay sonrası ihmaller silsilesi fırsatçıları harekete geçirdi. Güvenlik konusunda endişeler artınca, yangın tüplerine olan talep patlama yaptı. Fiyatların neredeyse 2 katına çıkması 'pes' dedirtti.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın​ faciasının ardından ev ve iş yerlerinde yangın tüpü bulundurmanın önemine dair farkındalık arttı. Bu durum yangın tüpü satan firmaların satışlarını da etkiledi. Yetkililer yangın tüpü satışlarında artış yaşandığını belirtirken bazı fırsatçıların da durumu kullanarak yangın tüplerini stok yapmaya başladığını fiyatları artırdığını belirtti.

FİYATLAR ARTTI

Normal şartlarda 400 TL civarında olan 1 kg standart yangın tüpü fiyatlarının, facia​ sonrası 700 TL'yi aştı. Bazı satıcılar, “talebe yetişmekte zorlanıyoruz” bahanesiyle fiyatlara ekstra zam yaptığı görüldü.

"STOK YAPANLAR VAR"

Baysan Yangın Söndürme Cihazları şirketinin sahibi İlyas İpek yaptığı değerlendirmede "Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim insanımız her konuda başına bir iş geldiği zaman önlem almaya çalışıyor. Ancak o bile yetersiz kalıyor. Yangından sona bina site yöneticileri ve yıllardır kıyıda köşede kalmış tüplerini doldurmak için arıyorlar. Son haftada talep artınca bazı şirketler stok yapmaya başladı, fiyatlar artabilir." dedi.

YANGIN TÜPÜ ALIRKEN NEYE DİKKAT ETMELİ?

İlyas İpek yangın tüpü alırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değindi. Kalitesiz veya son kullanma tarihi geçmiş tüplerin büyük risk oluşturabileceğini belirten İpek "Güvenilir ve onaylı ürünlerin tercih edilmesi gerek. Firmalar tüpleri doldurmadan önce mutlaka TSE yetki yani HYB belgesi var mı araştırsınlar. Adam belge istiyor Mersin'deki firmanın belgesini gönderiyorlar. Kime dolum yapılacaksa adresi ve kaydı TSE'de olması lazım. dedi.

YANGIN TÜPLERİNDE MERMER TOZU OYUNU!

Kalitesiz ve sahte ürünlerin piyasada yaygınlaşmasına dikkat çeken İpek, yangın tüplerinde içeriğin söndürme tozu yerine mermer tozu ile doldurulduğunu ve bunun ciddi hayati riskler taşıdığı konusunda da uyarılarda bulundu.