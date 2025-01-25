Son dakika | Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:52

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. Soruşturmada, işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras da dün tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 9’a yükselmiş oldu.