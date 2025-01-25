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Son dakika | Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ocak 2025 10:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:52

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada yeni tutuklama kararları verildi. Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. Soruşturmada, işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emin Aras da dün tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 9’a yükselmiş oldu.

Son dakika haberine göre BoluKartalkaya’daki yangın​ felaketine ilişkin soruşturma​ sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılık sorguları tamamlandı.

Son dakika | Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 9'a yükseldi - 1. Resim

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

OTEL SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR DÜN TUTUKLANDI

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.

İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika | Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni gelişme! Tutuklu sayısı 9'a yükseldi - 2. Resim

BELEDİYEDEN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlardan 4’ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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