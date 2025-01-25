Tanju Özcan, itfaiye müdürünün neden ihbar etmediğini böyle savundu! Kartalkaya yangınında tartışma sürüyor

25 Ocak 2025 00:52 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 01:09

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına götüren ihmaller tartışılmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin eksikleri tespit etmesine rağmen neden ihbar etmediği tartışması sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya yangınıa yol açan eksiği itfaiyenin neden ihbar etmediğini ilk kez açıkladı.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sözcü TV’de canlı yayınlanan programda konuşan Özcan, Bolu​ Belediyesi İtfaiye Müdürü’nün, otelle ilgili eksiklikleri bildirme konusunda çekinmiş olabileceğini öne sürdü.

Özcan, "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Belki de 'böyle bir işletme beni karalar, dava açar' korkusu yaşamış olabilir" ifadelerini kullandı. Özcan, yangın​ öncesinde otelle ilgili yapılan başvurulardan haberi olmadığını belirterek, "Bu başvuruları ve süreci yangından sonra, hatta Sayın Bakan’ın açıklamalarından sonra öğrendim" dedi.

"BİR ADAMIN KORKUSU YÜZÜNDEN 78 KİŞİ ÖLDÜ!"

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Özcan’ın ifadelerine canlı yayında tepki gösterdi. Enginyurt, "Bir adamın korkusu yüzünden 78 kişi hayatını kaybetti. Vicdan mı bu? Korkudan görev yapılmaz mı? Allah’tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diyerek Özcan’ın açıklamalarını eleştirdi. Yangınla ilgili tartışmalar ve ihmaller zinciri kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.