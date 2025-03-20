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 | İrem Çınar

Kartlı ödemelerde rekor artış! Yüzde 50 arttı: Her 5 ödemeden 4'ü temassız

Şubat ayında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış göstererek 1.522,8 milyar TL’ye ulaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 12:36

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de kart kullanımında ciddi bir artış yaşanırken, özellikle temassız ve internetten yapılan ödemelerde büyük bir artış gözlemlendi.

KART KULLANIMI HIZ KESMEDEN ARTIYOR

Şubat 2025 itibarıyla Türkiye’de kullanılan kredi kartı sayısı 131,2 milyon, banka kartı sayısı 196,9 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 114,5 milyon olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında %9, banka kartı sayısında %3, ön ödemeli kart sayısında ise %25’lik bir artış gerçekleşti. Böylece toplam kart sayısı 442,6 milyona ulaşarak %10 oranında büyüme gösterdi.

KARTLI ÖDEMELER 1,5 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Şubat ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 artış göstererek 1,52 trilyon TL seviyesine yükseldi. Bu tutarın, 1,288,2 milyar TL’si kredi kartları, 203,6 milyar TL’si banka kartları, 31 milyar TL’si ise ön ödemeli kartlar ile gerçekleştirildi. Özellikle kredi kartı ile yapılan ödemeler %53 büyürken, banka kartlarında %35, ön ödemeli kartlarda ise %63 oranında bir artış yaşandı.

İNTERNETTEN YAPILAN ÖDEMELERDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Dijitalleşmenin etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre %51 artarak 443,9 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödeme adetleri ise %2 artışla 208 milyon adede çıktı. Şubat ayında yapılan toplam kartlı ödemelerin %29’u internet üzerinden gerçekleştirildi.

TEMASSIZ ÖDEME ALIŞKANLIĞI YAYGINLAŞIYOR

Mağaza içi ödemelerde temassız kullanım oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Şubat ayında yapılan kartlı ödemelerin %80’i temassız olarak gerçekleşti.

Temassız ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre %10 artarak 938,9 milyon adede ulaştı.
Temassız ödeme tutarı ise %66 artarak 482 milyar TL seviyesine yükseldi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Temassız kart özelliği nedir?
Temassız ödeme, fiziksel bir kartın POS (Point of Sale) cihazına dokundurulması ya da yakınlaştırılması gerekmeksizin, belirli bir mesafeden ödeme yapılabilmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji, RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) veya NFC (Yakın Alan İletişimi) gibi kablosuz iletişim teknolojilerini kullanır.
ETİKETLER
#kredi kartı
#temassız ödeme
#kartlı ödeme
#kart kullanımı
#Ekonomi
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