THY ve Halkbank’tan kritik hamle! SPK devreye girdi: 2 yılın ardından bir ilk yaşandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda pay geri alım programlarına yönelik yeni bir düzenleme getirirken, Türk Hava Yolları ve Halkbank’tan art arda pay geri alım hamlesi geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçtiğimiz gün aldığı karar doğrultusunda, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabilmesine ve mevcut geri alım programlarına esneklik tanınmasına izin verildi. Bu adımın ardından birçok şirket, borsada geri alım kararlarını duyurdu.

THY 5 AY SONRA YENİDEN GERİ ALIM YAPTI

Türk Hava Yolları (THY), uzun bir aradan sonra yeniden borsada pay geri alımı gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplamda 166 bin TL nominal değerinde pay alımı, 298,25-299,00 TL fiyat aralığında tamamlandı. Şirket, en son 14 Ekim 2024 tarihinde geri alım yapmıştı.

HALKBANK 22 AY SONRA HAREKETE GEÇTİ

SPK’nın kararının ardından adım atan şirketlerden biri de Halkbank oldu. Kamu bankası, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez pay geri alımı gerçekleştirdi. KAP’a yapılan duyuruya göre, toplamda 2 milyon TL nominal değerindeki hisse alımı, 21,16-21,24 TL fiyat aralığında tamamlandı. Halkbank en son 26 Mayıs 2023’te pay geri alımı yapmıştı.



AGESA'DAN YENİ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri alım hamlesi yapan şirketler arasına AgeSA da katıldı. Şirketin mevcut Pay Geri Alım Programı sona ererken, yönetim kurulu tarafından yeni bir geri alım programının başlatılmasına karar verildi. AgeSA, bu kapsamda yönetim kurulunu yetkilendirerek, yeni programın uygulamaya konacağını duyurdu.