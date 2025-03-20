Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

THY ve Halkbank’tan kritik hamle! SPK devreye girdi: 2 yılın ardından bir ilk yaşandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda pay geri alım programlarına yönelik yeni bir düzenleme getirirken, Türk Hava Yolları ve Halkbank’tan art arda pay geri alım hamlesi geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 10:25

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçtiğimiz gün aldığı karar doğrultusunda, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programı başlatabilmesine ve mevcut geri alım programlarına esneklik tanınmasına izin verildi. Bu adımın ardından birçok şirket, borsada geri alım kararlarını duyurdu.

THY 5 AY SONRA YENİDEN GERİ ALIM YAPTI

Türk Hava Yolları (THY), uzun bir aradan sonra yeniden borsada pay geri alımı gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, toplamda 166 bin TL nominal değerinde pay alımı, 298,25-299,00 TL fiyat aralığında tamamlandı. Şirket, en son 14 Ekim 2024 tarihinde geri alım yapmıştı.

HALKBANK 22 AY SONRA HAREKETE GEÇTİ

SPK’nın kararının ardından adım atan şirketlerden biri de Halkbank oldu. Kamu bankası, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez pay geri alımı gerçekleştirdi. KAP’a yapılan duyuruya göre, toplamda 2 milyon TL nominal değerindeki hisse alımı, 21,16-21,24 TL fiyat aralığında tamamlandı. Halkbank en son 26 Mayıs 2023’te pay geri alımı yapmıştı.

AGESA'DAN YENİ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri alım hamlesi yapan şirketler arasına AgeSA da katıldı. Şirketin mevcut Pay Geri Alım Programı sona ererken, yönetim kurulu tarafından yeni bir geri alım programının başlatılmasına karar verildi. AgeSA, bu kapsamda yönetim kurulunu yetkilendirerek, yeni programın uygulamaya konacağını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsada yeni dönem! SPK'dan pay geri alımlarına esneklik hamlesi
'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' haberi sonrası DMM'den açıklama!
ETİKETLER
#borsa
#thy
#halkbank
#sermaye piyasası kurulu (spk)
#Borsa İstanbul
#Borsalar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.