'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' haberi sonrası DMM'den açıklama!

Morgan Stanley, Borsa İstanbul’daki borsa üyeliğini kendi isteğiyle iptal ettiğine yönelik iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmediği ifade edilirken kararın ülkedeki son gelişmelerle paralel olarak alındığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Bugün bazı basın yayın organlarında, "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi" şeklinde iddialar yer aldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberlerin manipülatif içerik barındırdığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Morgan Stanley daha önce mevcut faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuş ve bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandı. Bunula beraber, kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararıyla Borsa üye kaydı silindiği belirtildi.

DMM 'GERÇEKLERİ' PAYLAŞTI!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın yayın organlarında, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi” iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir.

Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir.

Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1902412434335220091