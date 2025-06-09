Kasada komisyon krizi: Esnaf ve vatandaş karşı karşıya!

Kredi kartı komisyonu krizi büyüyor. Bankaların aldığı yüksek komisyon esnafla vatandaşı karşı karşıya getirdi. Esnaf, kartla ödemede oluşan masrafı ürünlere yansıtınca olan yine vatandaşa oldu.

Son dönemde bankaların POS cihazları üzerinden aldığı komisyon oranları dikkat çekici şekilde arttı. Komisyon oranlarının yüzde 4 seviyelerine ulaşması, özellikle küçük işletmeleri zora sokarken, bu maliyetin çoğu zaman dolaylı yoldan tüketiciye yansıtıldığı görülüyor.

NAKİT AZALIYOR, FATURA TÜKETİCİYE KESİLİYOR

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, işletmelerin banka komisyonlarıyla karşı karşıya kalması kaçınılmaz oldu. Nakit ödeme yapan müşteri sayısının azalması, esnafı kartlı satışlar nedeniyle oluşan komisyon yükünü ürün fiyatlarına yansıtmaya itti. Bu durum, alışveriş yapan vatandaş için zam anlamına geliyor.

TÜKETİCİDEN EK ÜCRET ALMAK YASAL DEĞİL

Her ne kadar bazı işletmeler kredi kartı ile ödeme yapan müşterilerden ek hizmet bedeli ya da komisyon almaya yönelse de, bu uygulama Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı. Tüketiciye fark yansıtılması, yasal olarak yasak ve cezai yaptırımı bulunuyor.

IBAN İLE ÖDEMEYE GEÇENLER DE TAKİPTE

POS komisyonlarından kaçmak isteyen kimi işletmeler ise çözümü IBAN ile ödeme almada buldu. Müşteriye banka hesabı bilgisi verilerek doğrudan havale yoluyla ödeme alınması, bir süredir artış gösteriyor. Ancak Vergi Denetim Kurulu bu yöntemi mercek altına aldı. Kayıt dışı kazancın önüne geçmek için IBAN üzerinden yapılan ödemeler yakın takibe alındı.

TARAFLARIN ORTAK TALEBİ: KOMİSYONLAR DÜŞSÜN

Yaşanan gelişmelerin ardından hem esnaf hem de tüketiciler, bankaların POS komisyonlarında indirime gitmesini talep ediyor. Artan komisyon oranlarının hem işletmeleri hem de vatandaşları zor durumda bıraktığı görülüyor. Şimdi gözler, düzenleyici kurumlar ve bankaların bu konuda atacağı adımlarda.