Kasaplar da cep yakıyor! sadece bıçak parası 5 bin TL

11 Haziran 2024 12:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:37

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi

Öyle bir kurban pazarlığı yaptılar ki rüyasına bile girdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, kurbanlıklar da alıcılarını bekliyor. Küçükbaş kurbanlıklar geçtiğimiz yıl ortalama 7 bin TL'den satılırken bu yıl 15-25 bin TL arasında alıcı buluyor. Bir yıl önce 60 bin TL'den yıl satılan büyükbaş kurbanlıklar ise bu bayramda 100 bin TL'den başlayıp, 300 bine TL'ye kadar yükseliyor.

İstanbul'da Eyüpsultan, Başakşehir, Sancaktepe, Ataşehir ve Pendik'te hayvan kesim alanları kurulurken, vatandaşların bu alanlar dışında kurban kesmeleri ise yasak.

Haberglobal'in aktardığına göre; Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise kurban kesimi ve parçalanmasının da maliyet kalemi olduğunu belirtirken, megakentin iki yakasında bile farklı rakamlar ile karşılaştıklarını söyledi.

ÖZEL EĞİTİM ALIYORLAR

Büyükbaş kurbanlık kesim fiyatının 5 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Yardımcı, "Her kasap kurban kesemez. Kurbanlık kesimi yapanlar, eğitim merkezlerinden 20 günde sertifika alarak kasap oluyorlar.

İşin ehli olmayanlar ise elini, kolunu keserken hastanelik oluyor. Vatandaş, ilk gün 'erkenden kurbanımı keseceğim' diye acele etmesin, bayram boyunca birçok kasap gece yarısına kadar açık olacak" bilgisini paylaştı.

ETLERİ POŞETLEMEYİN

Belediyelerin, mezbaha kesicisi kasapları görevlendirdiğini de dile getiren Yardımcı, şu bilgileri paylaştı: "Kesim alanlarında kurban poşetlerinden hijyen malzemelerine kadar pek çok detay mevcut.

Veterinerler, hayvanların durumlarını kontrol ediyor, etleri inceleniyor. Bu sene bayramda hava çok sıcak olacak, dini görevini yerine getirecek vatandaşlar etlerini poşetlemesin. Poşetlenen et hem yanar hem yeşillenir. Kesim sonrası mümkünse etlerin klimalı bir odada ve üst üste gelmeyecek şekilde birkaç saat dinlendirilmesi gerekiyor."

ÇOCUKLAR GÖRMEMELİ

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise büyükbaş hayvanlarda 7 hisse olduğunun altını çizdi. Boş arsa, kapı önleri ve çocukların gözleri önünde asla kurban kesilmemesine dikkat çeken Çelik, "Hayvana eziyet edilmemeli, işini bilen biri kesim yapmalı.

Kurbanlık bıçağı ise keskin olmalı ve bıçak hayvana gösterilmemeli. Kurban artıkları halk sağlığını tehdit edebileceğinden, kesim işlemlerinin ardından mutlaka çevrenin temizlenmesi gerekiyor" diye konuştu.