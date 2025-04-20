Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi

Gıda alışverişlerinde tüketicileri aldatmaya yönelik ürünlerin başında gelen kaşar peynirindeki sahteciliğe bakanlık el attı. Hazır gıdada en çok tüketilenlerden olan tost ve pidede artık "kaşarlı" ifadesinin kullanmasında sınırlandırmalar getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gıda etiketlerinde yeni bir döneme geçti. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan yanıltıcı ürün adlarına karşı harekete geçen Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunda kapsamlı değişikliklere imza attı.

ERİTME PEYNİRLİ ÜRÜN "KAŞARLI" SAYILAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde gerçek kaşar peyniri bulunmayan ancak sadece eritme peyniri kullanılan ürünlerde artık "kaşarlı" ifadesi yer alamayacak. Bu kapsamda tüketicinin sıklıkla tercih ettiği pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” şeklinde etiketlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu adımın tüketicinin yanıltılmasını engellemek ve ürün içeriklerinin şeffaf biçimde sunulmasını sağlamak için atıldığını belirtti. Tüketicinin üründen ne beklemesi gerektiğini bilmesi gerektiği vurgulandı.

BAKLAVAYA 'YER FISTIĞI' AYARI

Düzenleme yalnızca süt ürünleriyle sınırlı değil. Tatlı ürünlerine ilişkin etiketleme kuralları da yeniden şekillendirildi. Özellikle baklava gibi geleneksel tatlılarda sıkça karşılaşılan içerik farklılıkları da bundan böyle etikette açıkça yer alacak.

Yeni uygulamaya göre, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavalar, artık “fıstıklı baklava” adıyla satılamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak. Böylece tüketiciler hem damak tadı hem de alerjen riskler açısından daha doğru seçimler yapabilecek.

Bu adımın aynı zamanda gıda sektörü içinde etik rekabeti teşvik etmesi ve kaliteli üreticinin haksız rekabete uğramasını engellemesi bekleniyor. Gıda Bülteni’nde yayımlanan bu yeni etiketleme kılavuzu ile, ürün isimlerinin artık içerikle birebir uyumlu olması sağlanacak.