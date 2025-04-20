Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi

Gıda alışverişlerinde tüketicileri aldatmaya yönelik ürünlerin başında gelen kaşar peynirindeki sahteciliğe bakanlık el attı. Hazır gıdada en çok tüketilenlerden olan tost ve pidede artık "kaşarlı" ifadesinin kullanmasında sınırlandırmalar getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 19:37

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla gıda etiketlerinde yeni bir döneme geçti. Özellikle son yıllarda yaygınlaşan yanıltıcı ürün adlarına karşı harekete geçen Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzunda kapsamlı değişikliklere imza attı.

Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi

ERİTME PEYNİRLİ ÜRÜN "KAŞARLI" SAYILAMAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte, içeriğinde gerçek kaşar peyniri bulunmayan ancak sadece eritme peyniri kullanılan ürünlerde artık "kaşarlı" ifadesi yer alamayacak. Bu kapsamda tüketicinin sıklıkla tercih ettiği pide, tost, sandviç gibi ürünler, içeriğindeki peynir türüne göre açık şekilde tanımlanmak zorunda olacak. Örneğin; artık "kaşarlı tost" ifadesi yalnızca kaşar peyniri içeren ürünler için geçerli olacak, eritme peynirle hazırlanmış ürünler “eritme peynirli tost” şeklinde etiketlenecek.

Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bu adımın tüketicinin yanıltılmasını engellemek ve ürün içeriklerinin şeffaf biçimde sunulmasını sağlamak için atıldığını belirtti. Tüketicinin üründen ne beklemesi gerektiğini bilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaşarlı pide ve tostun adı değişiyor! Baklavaya da ayar çekildi

BAKLAVAYA 'YER FISTIĞI' AYARI

Düzenleme yalnızca süt ürünleriyle sınırlı değil. Tatlı ürünlerine ilişkin etiketleme kuralları da yeniden şekillendirildi. Özellikle baklava gibi geleneksel tatlılarda sıkça karşılaşılan içerik farklılıkları da bundan böyle etikette açıkça yer alacak.

Yeni uygulamaya göre, içeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan baklavalar, artık “fıstıklı baklava” adıyla satılamayacak. Bu tür ürünler için “yer fıstıklı baklava” ibaresinin kullanılması zorunlu olacak. Böylece tüketiciler hem damak tadı hem de alerjen riskler açısından daha doğru seçimler yapabilecek.

Bu adımın aynı zamanda gıda sektörü içinde etik rekabeti teşvik etmesi ve kaliteli üreticinin haksız rekabete uğramasını engellemesi bekleniyor. Gıda Bülteni’nde yayımlanan bu yeni etiketleme kılavuzu ile, ürün isimlerinin artık içerikle birebir uyumlu olması sağlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekmeğe beklenen zam geldi: Fırıncılar “geç bile kaldı” dedi, vatandaşlar zorda
Ünü ABD'ye kadar ulaştı! Kanser ilacı olarak biliniyor! İşte ışgın kilo fiyatı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.