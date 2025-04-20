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 | Selahattin Demirel

Ünü ABD'ye kadar ulaştı! Kanser ilacı olarak biliniyor! İşte ışgın kilo fiyatı

Çağımızın ölümcül hastalığı kansere karşı en iyi doğal ilaç olarak yorumlanan ışgın veya uçkun olarak bilinen ‘yayla muzu’ tezgâhlardaki Erzincan'daki tezgahlarda yerini aldı. Şu sıralar kilosu 100 ila 300 TL arasında satılan ürünün fiyatının düşmesi bekleniyor.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:52

Sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Erzincan’da 100 ila 300 TL’den satılıyor. Getirdikleri uçkunları Erzincan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.

ÜNİVERSİTEDEN "KANSER İLACI" NİTELEMESİ

Atlanta Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika’ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.

Ünü ABD'ye kadar ulaştı! Kanser ilacı olarak biliniyor! İşte ışgın kilo fiyatı

Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

TEDAVİ AMACIYLA KULLANILIYOR

Erzincan’da yaklaşık 15-20 yıldır dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgâhında sattığını söyleyen seyyar satıcı İsa Kurt, "Şu anda destesini 100 ila 300 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda.

Ünü ABD'ye kadar ulaştı! Kanser ilacı olarak biliniyor! İşte ışgın kilo fiyatı

Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi için kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#kanser
#erzincan
#sağlık
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#vitamin
#Işıkın
#Doğal İlaç
#Yayla Muzu
#Ekonomi
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