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 | Murat Makas

Kasasına en çok altın koyan ülkeler belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

Dünyada birçok ülke güvenli liman olan altın fiyatlarının artması sebebiyle kasasını dolduruyor. Türkiye de en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında varlığını gösterdi. Son 10 yılda kasasına en çok altın koyan ülkeler belli oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 13:55

Merkez bankaları 2024 yılında küresel altın talebinde önemli bir rol oynadı. Pandemi dönemi sonrası altının küresel piyasalarda hızla yükselmesi bazı yatırımcılar için en değerli maden oldu. Sadece yatırımcılar değil ülkelerin yönetimi de altın piyasasını öncelik tuttu.

ALTIN SATIN ALIYORLAR

İtibari para birimleri istenildiği gibi basılabilirken altın sınırlı bir kaynak olmaya devam ediyor. Bu durum altını ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir varlık haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bunun farkına vardı ve büyük miktarlarda altın satın alıyor.

KASASINA EN ÇOK ALTIN KOYAN ÜLKELER

Çin kasasına en fazla altın dolduran ülkelerin başında geliyor. Dünya Altın Konseyi’nde yer alan detaylara göre son 10 yılda en çok altın biriktiren ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. İşte kasasına en çok altın biriktiren ülkeler…


1. ÇİN: 1208.4 ton

2. RUSYA: 1094.9

3. TÜRKİYE: 454.2

4. HİNDİSTAN: 264.3

5. POLONYA: 255.6

6. KAZAKİSTAN: 112.2

7. SİNGAPUR: 109.2

8. MACARİSTAN: 91.4

9. KATAR: 90.1

10. ÖZBEKİSTAN: 82.4

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Sıkça Sorulan Sorular

En çok altın rezervi hangi ülkede?
WGC'nin raporuna göre, Türkiye'nin altın rezervleri 431,1 ton olarak açıklandı. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.358,5 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.
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