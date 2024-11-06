Kasım indirimleri öncesi KVKK dolandırıcılar için uyardı! Bu hataları yapmayın
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:50
Kasım indirimleri ile gelen alışveriş çılgınlığı dolandırıcılık olaylarında artışa sebep oluyor. Konuya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu ciddi uyarılarda bulundu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), başta giyim sektörü olmak üzere kasım ayında düzenlenen indirim kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşları dolandırıcılık mağduru olmamaları konusunda uyardı. Kurum, internet üzerinden alışverişin yoğunlaştığı kampanya dönemlerinde alınabilecek bir dizi tedbirle, olası dolandırıcılık vakalarının önlenebileceğini duyurdu.
İşte KVKK'dan yapılan o uyarılar:
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUYUN
- Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği teyit edilmeli, alışveriş yapılacak internet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.
- Alışveriş yapılacak sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ile SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metinleri gözden geçirilmeli.
- Ödeme esnasında fiziki kart bilgilerini kullanmak yerine sanal kart bilgileri tercih edilmeli.
- İşlemler mümkünse şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli, şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.
- Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı, sahte bağlantılara ve sahte indirimlere karşı dikkatli olabilmek için işlem yaparken acele edilmemeli.
- Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.
Kaynak: Anadolu Ajansı